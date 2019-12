Le dernier jeu The Witcher plus populaire que jamais après la sortie de la série Netflix

La diffusion de la série The Witcher sur Netflix a donné un deuxième souffle au jeu The Witcher 3 : Wild Hunt, originalement paru en 2015, à un tel point que le nombre de personnes simultanément connectées au jeu sur la plateforme Steam n’a jamais été aussi élevé.

C’est un exploit fort impressionnant lorsqu’on considère que ce troisième volet de la série de jeux a connu un succès retentissant auprès de la critique et des adeptes de jeu vidéo dans le temps de sa sortie. Il avait alors écoulé plus de 4 millions d’exemplaires en 2 semaines (et 33 millions d’exemplaires en 3 ans).

Voilà qu’on apprend selon le site d’analyse de données Steam Charts que The Witcher 3 : Wild Hunt a atteint des sommets de popularité sur la plateforme Steam le 29 décembre. À son plus fort, plus de 94 000 personnes jouaient simultanément au jeu, un chiffre supérieur à son sommet de mai 2015, qui tournait autour des 92 000 joueurs et joueuses en simultané.

Le jeu figure maintenant dans le top 10 des jeux les plus joués sur Steam, se classant au 8e rang au moment d’écrire ces lignes. D’autres jeux The Witcher ont aussi connu un regain de popularité depuis la diffusion de la télésérie. The Witcher: Enhanced Edition est par exemple parvenu à percer dans le top 100.

Les deux jeux sont d’ailleurs offerts à plus de 70 % de rabais sur Steam jusqu’au 2 janvier, chose qui ne ferait certainement pas de mal à leur ventes et leur popularité actuelle.