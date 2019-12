Préférer le fleuve aux grands centres

Marie-Ève Drouin vient de Victoriaville. Jusqu'à présent, son train-train quotidien ressemblait à celui de monsieur et madame tout le monde. Elle n'aurait jamais cru, à 43 ans, quitter tout pour vivre au bord du fleuve, à Saint-Ulric.

Son coup de foudre pour la Gaspésie se produit à l’été 2017. Des vacances qui ont tout changé.

En 2018, elle profite de ses fins de semaine pour s'enfuir de Victoriaville au petit matin et retrouver la mer.

Je n’avais jamais ressenti ça un amour pour une région. Marie-Ève Drouin, nouvelle arrivante en Gaspésie

Le 31 décembre 2018, elle et deux amies font leur bilan annuel et se fixent un but à atteindre pour l'année à venir. Elle veut vivre en Gaspésie. Ce que j’ai réalisé au cours de l’année , dit-elle autour d'un café. Jamais je n’aurais cru faire ça. Par amour des fois, on fait des choses , lance-t-elle à la blague.

Marie-Ève Drouin, nouvelle arrivante en Gaspésie Photo : Radio-Canada / Adrianne Gauvin-Sasseville

Marie-Ève met les pieds à Saint-Ulric le 8 novembre 2019. Six jours plus tard, elle commence son nouvel emploi pour le Groupe Riôtel à Matane.

Derrière elle, sa famille, ses amis, son commerce et sa maison. J’ai vraiment tout laissé pour m’en venir ici , affirme la nouvelle arrivante.

Son frère et elle avaient un atelier mécanique à Victoriaville. Ce n’était pas ma passion, je l’avais repris pour la famille. Mais là vraiment je me découvre. Je n’ai jamais autant marché, je passe mon temps à admirer la mer et le blanc de la neige, ce qu’on ne connaît pas en ville!

Je trouve ça tellement mystérieux le fleuve, les vagues, les grandes marées, ça me passionne. Marie-Ève Drouin, nouvelle arrivante en Gaspésie

À son arrivée en Matanie, elle ne connaît personne. Le plus difficile c’était de me trouver un emploi à distance. Ceux qui pensent qu’il n’y a pas d’emploi, oubliez ça. Je n’ai jamais travaillé autant. Il y a de l'emploi partout et des emplois intéressants.

Même sa chienne de 15 ans y a trouvé son compte. Quand on restait à Victoriaville, elle jappait tout le temps. J’ai retrouvé mon chien zen, elle ne jappe plus, elle dort! Ça a fait une grosse différence. Même moi, je devais méditer tous les soirs. Aujourd’hui, je médite à longueur de journée finalement. Je ressens moins le besoin de m’isoler pour me ressourcer, explique la femme.

Un premier jour de l’An en Gaspésie

Pour le Nouvel An, Marie-Ève veut rassembler les nouveaux arrivants, qui comme elle, célébreront loin de leurs proches. Comme on est plusieurs loin de nos familles, j’ai osé organiser une soirée, pour rassembler toutes les personnes seules. Venez-vous-en, on va célébrer ça seul, en gang!