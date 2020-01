La dernière décennie à travers les illustrations du Matanais Sébastien Thibault

L’illustrateur de Matane Sébastien Thibault a mis l'actualité en images depuis 10 ans, au fil de nombreuses commandes de médias québécois et internationaux. Voici un survol non exhaustif de la dernière décennie, qui propose de surfer à rebours sur l’air du temps.

La décennie est passée en coup de vent pour cet artisan toujours sollicité pour illustrer des textes de médias étrangers prestigieux, notamment The Guardian, The Time Magazine, The New York Times, The Billboard, The Wall Street Journal, Le Monde ou au Québec, L’Actualité et Urbania.

Créée pour le magazine L'Actualité, cette illustration portait la mention « Le Canada utilise ses diplomates pour promouvoir son pétrole dans le monde entier ». Photo : illustration créée par Sébastien Thibault

Il est intéressant de constater que parmi les premières images créées par Sébastien Thibault, le thème de l’industrie pétrolière albertaine, alors prospère, revient à quelques reprises.

Le réchauffement climatique a par ailleurs été omniprésent dans les préoccupations qui ont marqué la décennie.

The Guardian : Laissez tomber votre climatisation. Une pièce chaude ne vous tuera pas, mais une planète chaude le fera. Photo : illustration créée par Sébastien Thibault

Sa façon d’imaginer la condition des militants écologistes dans un passé pas si lointain donne à réfléchir.

Une illustration intitulée « Écologiste » Photo : illustration créée par Sébastien Thibault

L’idée qu’il avait trouvée pour illustrer le thème du vol d’identité était des plus pertinentes. Force est de constater que le problème s’est amplifié depuis, surtout en 2019.

Projet personnel autour du thème du vol d'identité Photo : illustration créée par Sébastien Thibault

Le Mindful Magazine lui a demandé d’illustrer le problème de la désinformation, tellement présent dans la sphère médiatique.

Lumière sur la désinformation Photo : illustration créée par Sébastien Thibault

Une autre image forte parue dans le New York Times avait pour mission d'illustrer le populisme, une tendance qui s'est intensifiée ces dernières années.

Pour contrer le populisme, le centre doit se tenir, selon un ancien premier ministre britannique, Tony Blair. Photo : illustration créée par Sébastien Thibault

Le président des États-Unis, Donald Trump, a évidemment alimenté l’imaginaire de l’illustrateur.

Pour The Economist : Le sabotage de Donald Trump sur l'ordre international établi / Ce sera peut-être une victoire à court terme pour les États-Unis, mais il y aura certainement des dommages à long terme pour le reste du le monde. Photo : illustration créée par Sébastien Thibault

Sébastien Thibault a aussi visualisé ce qu'il appelle le phénomène de l’exhibitionnisme sur les médias sociaux.

L'exhibitionnisme sur les médias sociaux. Photo : illustration créée par Sébastien Thibault

Le Guardian lui a demandé de représenter le phénomène du harcèlement sexuel, en marge du mouvement #MoiAussi et de l’intensification des revendications féministes.

Illustration à propos du harcèlement sexuel pour la section opinion du journal The Guardian Photo : illustration créée par Sébastien Thibault

Les questions d'identité de genre et les revendications de la communauté LGBT ont suscité un important bouillonnement d'idées.

Pour un article du Out magazine, où l'auteur se questionne à propos de son identité sexuée. Photo : illustration créée par Sébastien Thibault

Plus près de la fin de cette décennie, les problèmes d’anxiété se sont manifestés en force, après avoir été glissés trop longtemps sous le tapis.

L'anxiété : un lourd fardeau à porter Photo : illustration créée par Sébastien Thibault

Un peu pessimiste

Quand il se tourne vers ce passé récent, Sébastien Thibault s’avoue un peu pessimiste. On dirait que les choses ont juste empiré , constate-t-il. On ne voit pas émerger de solutions. Et chacun de nous, les jeunes comme les plus vieux, on n’est peut-être pas prêts tant que ça à changer nos habitudes, à renoncer à nos appareils électroniques polluants et aux voyages. Les jeunes suivent Greta Thunberg, mais sont-ils vraiment prêts à renoncer à leur mode de vie?

Il constate que la droite a pris beaucoup de pouvoir au cours des dernières années. Mais en même temps , estime-t-il, les frontières entre la gauche et la droite sont de moins en moins claires.

L'illustrateur Sébastien Thibault Photo : collaboration Sébastien Thibault

Père de deux enfants de 8 et 11 ans, le Matanais s’inquiète de l’hégémonie des médias sociaux. On essaie de leur inculquer une sorte d’hygiène digitale, mais c’est un dur combat, même pour nous, les adultes , déplore-t-il.

Son travail l’a amené à une prise de conscience. Moi-même, je suis tout le temps en avant de l’ordi , dit-il. J’essaie de prendre un certain recul. Je fais de l’activité physique et j’ai recommencé à lire de vrais livres.

Sébastien Thibault espère néanmoins que la nouvelle décennie sera porteuse de solutions nouvelles pour de profonds changements.