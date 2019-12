Affaire Michel Vienneau : le retour au travail des policiers prendra un certain temps

Les deux agents de la Force policière de Bathurst devront vraisemblablement subir un processus de formation et de certification pour reprendre leurs anciennes fonctions, selon l’un de leurs avocats.

Les agents Mathieu Boudreau et Patrick Bulger ont été suspendus avec salaire pendant près de deux ans pour leur audience disciplinaire. L’arbitre qui présidait l’audience a rendu sa décision le 24 décembre. Il a déterminé que les agents n’avaient pas violé le code de conduite. Ces derniers peuvent donc reprendre leurs fonctions dans la Force policière.

Il faudra un certain temps pour qu’ils exercent pleinement leurs fonctions, a déclaré l’avocat T. J. Burke à la suite de la décision de l’arbitre. Il a ajouté à ce moment que les deux hommes avaient l’intention de reprendre leur travail de policier.

Leurs supérieurs devront s’assurer qu’ils sont bien formés et prêts à reprendre efficacement leur travail, a précisé Me Burke.

La formation peut comprendre leur certification en matière de premiers soins et de maniement de leur arme de service, par exemple.

Michel Vienneau a été abattu lors d'une opération policière à la gare de Bathurst, au Nouveau-Brunswick, en janvier 2015. Il était âgé de 51 ans. Photo : Famille Vienneau

Le chef de la Force policière de Bathurst n’a fait aucun commentaire sur la décision de l’arbitre. Les autorités municipales n’en font pas non plus pour le moment. Elles ont indiqué la semaine dernière qu’elles prendront le temps nécessaire pour analyser soigneusement la décision.

La décision de l’arbitre est exécutoire, mais elle peut faire l’objet d’une demande de révision judiciaire dans les 90 jours suivants.

L’audience d’arbitrage a commencé le 16 octobre et elle a duré 11 jours. L’arbitre a entendu 13 témoins raconter leur version des faits survenus à la gare de Bathurst le 12 janvier 2015.

Mathieu Boudreau et Patrick Bulger faisaient partie d’une unité antidrogue de la Force policière de Bathurst. L’unité a reçu, le matin du 12 janvier 2015, des renseignements transmis par le service anonyme Échec au crime. Ce dernier avait reçu un appel d’une personne qui disait que Michel Vienneau et sa conjointe Annick Basque allaient arriver à la gare dans un train provenant de Montréal et qu’ils transporteraient de la drogue.

L’intervention policière du 12 janvier 2015 s’est soldée par la mort de Michel Vienneau. Photo : Courtoisie - GRC

L’unité policière a été dépêchée à la gare. Les agents ont tenté d’arrêter le couple dans leur voiture, mais Michel Vienneau qui était au volant ne s’est pas arrêté. Il a heurté l’agent Bulger. Ce dernier, selon son dossier médical, a subi une blessure au genou (des ligaments déchirés).

Craignant pour la vie de son collègue qu’il avait perdu de vue, l’agent Boudreau a abattu Michel Vienneau.

Une enquête de la Gendarmerie royale du Canada a conclu par la suite que Michel Vienneau n’était mêlé à aucune activité criminelle.

Les policiers Boudreau et Bulger ont été suspendus une première fois lorsque des accusations criminelles ont été portées contre eux. Ils ont pu reprendre leur travail lorsqu’un juge a déterminé en 2017 que les preuves retenues contre eux étaient insuffisantes pour qu’ils subissent un procès.

Ils ont été suspendus à nouveau pour l’audience d’arbitrage sur leur conduite professionnelle.

Le chef de la Force policière de Bathurst, Ernie Boudreau, a cherché à les congédier. Il était présent chaque jour durant l’audience d’arbitrage et il n’a pas été appelé à témoigner.

Ernie Boudreau, chef de la police de Bathurst Photo : Radio-Canada

Au moment des faits en 2015, Mathieu Boudreau avait le grade de sergent.

Patrick Bulger a expliqué durant son témoignage qu’avant de quitter le poste de police ce 12 janvier 2015, il avait informé Mathieu Boudreau qu’une opération policière en civil allait se dérouler à la gare et que les autopatrouilles devaient demeurer à l’écart. Le sergent Boudreau a aussi appris qu’ils auraient probablement besoin d’une autopatrouille au poste de police en cas d’arrestation.

L’arbitre Joël Michaud a jugé que ce témoignage était révélateur de l’état d’esprit de Patrick Bulger au poste de police et de ce à quoi pouvait s’attendre Mathieu Boudreau.

Mathieu Boudreau est devenu un agent de la Force policière de Bathurst en 2009. Il avait été formé à l’Académie de police de l’Atlantique, à l’Île-du-Prince-Édouard.

Patrick Bulger a travaillé comme agent à temps partiel de janvier 2006 à l’été 2008. Il est alors devenu agent à temps plein. Il était auparavant un travailleur paramédical.

Avec les renseignements de Shane Magee, de CBC