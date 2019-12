Trop d'animaux perdus pendant les Fêtes, déplore la SPA de l'Estrie

À quelques heures de célébrer la nouvelle année, la Société protectrice des animaux de l'Estrie rappelle aux propriétaires d'animaux de compagnie de rester vigilants et de garder un oeil sur leur animal.

Depuis le 23 décembre, la SPA de l'Estrie a reçu plus d'une trentaine de signalements pour des chats et des chiens perdus. Une vingtaine d'animaux errants ont également été amenés dans ses locaux. De ce nombre, six d'entre eux attendent encore leur propriétaire. Ils seront gardés à la SPA pendant 72 heures, puis éventuellement placés en adoption.

La porte-parole de la SPA de l'Estrie, Geneviève Cloutier, soutient cependant qu'identifier son animal avec un médaillon peut faire une bonne différence en cas de disparition.

L'avantage du médaillon de la SPA, c'est que ça indique aux personnes qui pourraient retrouver l'animal qu'il a une famille quelque part. Ça facilite beaucoup la possibilité de faire des retrouvailles rapidement , indique-t-elle.

Les propriétaires d'animaux de compagnie qui organisent des festivités chez eux peuvent également mettre certaines dispositions en place pour favoriser la cohabitation des invités avec ceux-ci.

Il est toujours bien d'offrir à notre animal de compagnie, que ce soit un chat ou un chien, un endroit où il va pouvoir se réfugier et aller se cacher et d'établir de petites règles simples avec les enfants et les adultes pour éviter des situations malencontreuses , note Mme Cloutier.

La SPA de l'Estrie sera fermée les 1er et 2 janvier.