Enquête demandée à la suite d'une faillite à La Trinité-des-Monts

Une assemblée générale spéciale a eu lieu le 19 décembre pour faire part aux membres de la situation précaire dans laquelle se retrouvait la coopérative chargée de l’exploitation du commerce. À cette assemblée, on a appris que la coopérative devait un montant approximatif de 400 000 $ en taxe sur l’essence impayée , raconte le maire de La Trinité-des-Monts, Yves Detroz.

Ça a été un gros coup , admet le maire, expliquant que deux solutions ont été proposées : soit une faillite immédiate, soit le remboursement du quart des dettes, soit 100 000 $, le lendemain de l’assemblée du 19 décembre. C’était impensable , soutient M. Detroz. La décision a finalement été la faillite.

C’est à la suite de cette rencontre que l’enquête a été demandée auprès de la Sûreté du Québec. Pourquoi ça n’a pas été payé? Où est-ce que cet argent-là est allé? On ne le sait pas , se questionne le maire. Les membres ont voté à l'unanimité pour qu'une enquête soit demandée à la Sûreté du Québec concernant ce 400 000 $.

Un « service essentiel »

Le maire déplore cette fermeture de ce qu’il qualifie de service essentiel pour la survie des petites localités comme la sienne. Déjà qu’on a de la misère à attirer une nouvelle population , soupire-t-il, alors que du même souffle il souligne la résilience de ses compatriotes. Tel que je connais les gens de Trinité, on va se retrousser les manches.

Jusqu'à une dizaine de personnes ont travaillé à cet endroit. Le commerce abritait notamment un restaurant, un garage et une épicerie. Il était également dépositaire des produits de la Société des alcools du Québec (SAQ).

Cette fermeture en pleine période des Fêtes laisse les quelque 220 habitants de la municipalité au dépourvu, sans un autre commerce dans leur localité.

On trouve ça dommage d'avoir perdu un si beau commerce [...] il faut que quelqu'un le reprenne , commente Denyse Leduc, une citoyenne abordée par Radio-Canada dans la municipalité.

Les administrateurs du commerce n'ont pas voulu commenter.

La route 232 à sec

La route 232 qui lie Témiscouata-sur-le-Lac à Rimouski se retrouve donc avec un poste à essence en moins, ce qui pourrait causer des maux de tête aux automobilistes du secteur.

Les trois endroits les plus près où de l'essence est disponible se trouvent à plus d'une vingtaine de kilomètres à l'est et à l'ouest de La Trinité-des-Monts.

L'endroit le plus près où les automobilistes pourront remplir leur réservoir est à Lac-des-Aigles où un poste à essence se trouve sur la rue Bélanger. Il est à 21 km de La Trinité-des-Monts.

Le Crevier de Saint-Michel-du-Squatec se trouve pour sa part à 37 km de La Trinité-des-Monts et le Esso de la route des Pionniers de Mont-Lebel à Rimouski se situe à 31 km de La Trinité-des-Monts.

