Des résidents de Baie-Trinité inquiets de la qualité de l'eau de leur puits

Depuis la faillite de l'entreprise en 2008, une montagne de résidus ligneux se trouve sur l'un des terrains de l'ancienne scierie près de la route 138 à Baie-Trinité. Cette butte est formée de copeaux de bois laissés à l'abandon.

Une butte de copeaux de bois s'est formée sur un terrain de l'ancienne scierie de Baie-Trinité. Photo : Radio-Canada / Alexie André Belisle

Ce terrain de plus d'un kilomètre carré se situe tout près de deux cours d'eau. Le maire de Baie-Trinité, Étienne Baillargeon, est persuadé que ces copeaux de bois contribuent à la contamination de la nappe phréatique de sa municipalité.

Ce terrain-là ça fait au-dessus de dix à douze ans facile qu'il n'y a plus de système électrique de pompage et de ventilation pour les tas de copeaux. Étienne Baillargeon, maire de Baie-Trinité

Ce tas de copeaux est situé dans une zone humide avec une rivière qui passe à gauche et à droite, autrement dit qui l'entoure, mais il faut penser que tout le secteur de Baie-Trinité, la nappe phréatique est très haute, or, automatiquement le terrain n'est pas capable d'absorber tout type de contamination , indique le maire.

Le maire de Baie-Trinité, Étienne Baillargeon, montre l'endroit où se trouve la montagne de copeaux de bois. Photo : Radio-Canada / Alexie André Belisle

Qualité de l'eau

Depuis plusieurs années, la qualité de l'eau issue des puits artésiens privés de certains citoyens de Baie-Trinité semble se détériorer. Le maire pense que la mauvaise qualité de l'eau est liée aux résidus de l'ancienne scierie.

Il y a des citoyens qui viennent me voir et ils disent, regarde, tu ne la boirais pas. Elle sent pas bon. [...] En 2020, c'est pas normal une situation comme ça. Tout le monde a accès à de l'eau pourquoi eux-autres ne l'auraient pas , se demande Étienne Baillargeon?

Un citoyen de Baie-Trinité, Jeannot Provencher, avait tenté d'empêcher la remise en fonction de la scierie il y a près de 20 ans, sans succès. L'eau est venue rouge, jaune, ça tachait le linge , raconte-t-il.

Jeannot Provencher croit que les résidus de la scierie ont un impact sur la qualité de l'eau de son puits. Photo : Radio-Canada / Alexie André Belisle

Il affirme qu'il a dû dépenser des milliers de dollars pour pouvoir se servir un verre d'eau potable.

J'ai installé un système pour enlever le fer dans l'eau pour être capable de mettre une osmose inversée pour avoir de l'eau potable. Ça a dû me coûter 3000 piastres, et j'ai l'entretien de ça à faire annuellement Jeannot Provencher, résident de Baie-Trinité

Demande d'aide

Le maire de Baie-Trinité demande au gouvernement québécois de l'aider financièrement à brancher tous ses citoyens au système d'aqueduc. Après ça, on pourrait prendre plus le temps de décontaminer dans le sens du monde tout ce secteur-là justement pour la faune , soutient Étienne Baillargeon.

Le ministère de l'Environnement n'a pas accepté nos demandes d'entrevue.

D'après le reportage d'Alexie André Bélisle