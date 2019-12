8 phénomènes web inoubliables des années 2010

1. Le planking (2011)

L’une des premières tendances à faire des émules un peu partout sur le web dans les années 2010 est le planking. Le principe est simple : prendre une position qui rappelle l’allure d’une planche, face contre terre et bras le long du corps, si possible dans des endroits inusités. L’exercice rappelle celui de la planche utilisé par les adeptes de la mise en forme, mais sans l’effort physique.

Selon le quotidien The Guardian, la pratique aurait débuté en Angleterre, en 1997. Gary Clarkson, alors âgé de 15 ans, et Christian Langdon, 12 ans, trompaient l’ennui en pratiquant le planking dans des espaces publics, pour la rigolade.

Toutefois, le premier enregistrement vidéo de planking date de 1994. L’humoriste et acteur canadien Tom Green adoptait la posture dans un sketch créé pour son émission The Tom Green Show sur MTV.

Quoi qu’il en soit, en 2007, Clarkson, Langdon et leur ami Daniel Hoppin créent une page Facebook où ils publient leurs meilleures photos de planking. Bien vite, la page attire des milliers d’internautes et se répand comme une traînée de poudre à travers le web.

Le 15 mai 2011, le planking prend une tournure tragique lorsqu’un jeune Australien de 20 ans, Acton Beale, fait une chute mortelle de sept étages en essayant d’adopter la position sur le balcon d’une résidence de Brisbane.

Malgré divers incidents rapportés par les médias à l’époque, la pratique a fait son chemin jusque dans la culture populaire et artistes comme Eminem et Jay-Z y ont fait référence dans leurs chansons.

2. Gangnam Style (2012)

Avec près de 3,5 milliards de visionnements sur YouTube à ce jour, il était impossible de passer à côté du succès planétaire de la chanson Gangnam Style – et de sa chorégraphie ridicule qui a été imitée jusqu’à l’écoeurement.

Le tube est l’oeuvre du sud-coréen Psy, né Park Jai-Sang. C’est son 18e single de K-Pop (korean pop ou pop coréenne), un terme désignant un style de musique populaire provenant de Corée du Sud et inspiré de plusieurs genres musicaux (électronique, pop ballade, dance pop, R&B, etc.).

Le K-Pop se démarque notamment par ses costumes colorés et extravagants, une production musicale léchée et des chorégraphies réglées au quart de tour. Quant aux paroles de la chanson Gangnam Style, elles font allusion au territoire de Gangnam, une partie de la ville de Séoul, de sa vie nocturne délurée et de ses femmes.

Le 24 novembre 2012, le vidéoclip de Gangnam Style devenait le contenu visionné le plus grand nombre de fois sur YouTube, avec quelque 800 000 visionnements. Sept ans plus tard, il a été détrôné, mais demeure la septième vidéo la plus visionnée de l’histoire de YouTube.

3. Le Harlem Shake (2013)

À l’origine, Harlem Shake est une chanson de trap à saveur électro dévoilée en 2013 par Baauer, un producteur quasi inconnu à l’époque. C’est également le nom d’une danse popularisée en 1981 dans le quartier de Harlem, à New York (mais qui n’a aucun lien avec la danse devenue virale par après).

Le 2 février 2013, l’humoriste et musicien d’origine japonaise George Kusunoki Miller, aussi connu sous les alias de Filthy Frank ou Pink Guy, publie sur YouTube une vidéo dans laquelle lui et quelques amis dansent sur un extrait de la chanson de Baauer. Il établit alors les bases du Harlem Shake, version 2.0, qui sera repris des dizaines de milliers de fois.

Les vidéos de Harlem Shake commencent toutes de la même façon : quelques personnes se rassemblent, déguisées de façon comique. Pendant l’introduction de la chanson, l'une d'elles se met à danser, mais doucement : il faut faire monter la tension. Les autres font semblant de vaquer à leurs occupations. Puis, au moment où la chanson atteint son point culminant, tout le monde explose dans une danse folle qui suit le rythme de la chanson.

Après quelques mois et d’innombrables versions de la danse, le mouvement a finalement perdu de la vitesse. Les internautes étaient déjà passés à autre chose.

4. Le Ice Bucket Challenge (2014)

Le Ice Bucket Challenge (ou défi du seau d’eau glacée) est né d’une cause très noble, soit la sensibilisation à la lutte contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA), ou maladie de Lou Gherig. Cette maladie neurodégénérative provoque la paralysie progressive de la musculature squelettique des membres, du tronc et de la tête.

Le défi consiste à se renverser ou se faire renverser un seau d’eau glacée sur la tête puis à inviter un ou plusieurs amis à reproduire ce geste sur les réseaux sociaux.

En 2014, la campagne devient virale et plusieurs célébrités partagent des vidéos de leur propre défi, comme Mark Zuckerberg, Bill Gates et Justin Timberlake. Selon le New York Times, les sympathisants de la cause auront réussi à lever plus de 115 millions de dollars américains, versés à la ASL Association, une organisation américaine à but non lucratif qui collecte des fonds pour la recherche et les services aux patients atteints de SLA.

Si le Ice Bucket Challenge partait d’une bonne intention, il engendrera également des dizaines de défis tous plus fous les uns que les autres (et parfois dangereux). En voici quelques-uns en rafale :

Le Cinnamon Challenge

Le Tide Pod Challenge (à ne pas essayer à la maison)

Le Mannequin Challenge

5. L'application Vine (2013)

La défunte application Vine, propriété de Twitter Inc., a connu son heure de gloire en 2013 avant d'être abandonnée en 2016. Elle permettait d’héberger de courtes vidéos de 6 secondes qui tournaient en boucle et qui pouvaient être partagées avec d’autres utilisateurs et utilisatrices.

Elle fait partie de cette liste puisqu’elle a quand même révolutionné la création de contenu et inspiré des applications comme TikTok ou encore les fameuses stories d’Instagram, qui ont finalement peut-être eu raison de Vine.

Et même si l'application n'est plus, les milliers de compilations Vine sur YouTube seront toujours là pour nous divertir.

6. Le floss (2017)

Nous n'avions tout simplement pas le choix.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Russell Horning, aussi connu comme le « Backpack Kid » (l'enfant au sac à dos) est celui qui a popularisé la danse du « floss » Photo : Twitter

7. Les mèmes

Selon le Larousse en ligne, un mème est un « concept (texte, image, vidéo) massivement repris, décliné et détourné sur Internet de manière souvent parodique, qui se répand très vite, créant ainsi [un élément viral]. »

Voici quelques-uns des mèmes les plus populaires de la décennie :

Doge, le Shiba Inu le plus populaire de la planète

Forever Alone (Seul à jamais)

Ce dessin, surnommé « Forever Alone », est devenu l'un des premiers mèmes à faire le tour de la planète. Photo : Know Your Meme

Hide the Pain Harold

Le mème «Hide The Pain Harold» est fort populaire. Photo : Know Your Meme

8. Ok boomer

« OK boomer », autrement dit « cause toujours, baby-boomer » : en quelques mois, l'expression est devenue virale chez les jeunes Américains, révélatrice de leurs frustrations face aux « vieux » qui semblent mépriser leurs angoisses, notamment sur le changement climatique.

La formule est apparue en début d'année sur des réseaux sociaux particulièrement prisés des plus jeunes comme TikTok, avant de prendre son envol cet été, grâce à une vidéo mise en ligne en juillet.