Un homme arrêté avec un présumé engin explosif

Les policiers disent avoir fouillé la résidence lundi après-midi, après avoir reçu un indice du public selon lequel le suspect détenait du matériel servant communément à fabriquer une bombe tuyau.

L'homme de 38 ans a été arrêté plus tard dans la journée et accusé de possession d'une substance et d'un engin explosifs ainsi que d'une arme prohibée, notamment.

Plusieurs autres maisons du quartier ont par ailleurs été évacuées.

Les enquêteurs ont également fouillé un domicile et un véhicule à Ingersoll dans le cadre de leur investigation.