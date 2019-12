Feux d'artifice du Nouvel An : ce qui est permis à Saskatoon et Regina

Ce ne sont pas tous les Saskatchewanais qui pourront faire éclater des feux d’artifice récréatifs pour les célébrations du Nouvel An, mardi soir.

À Regina, il est interdit d’en faire exploser dans les limites de la ville, à moins d’avoir un permis délivré par le Service d’incendie ou d’être artificier.

Les règles sont toutefois plus souples à Saskatoon, où il suffit d’avoir plus de 18 ans, ou d’être supervisé par un adulte, et d’être sur une propriété privée.

Le chef adjoint du Service d’incendie de Saskatoon, Mike Ralston, explique cependant que les feux d’artifice à faible risque peuvent seulement être déployés entre le crépuscule, le 31 décembre, et 0 h 15, le 1er janvier.

Les feux d’artifice à faible risque sont conçus pour un usage récréatif. Ils comprennent des chandelles romaines et des feux de bengale, et explosent à moins de 50 mètres de hauteur.

Familiarisez-vous avec l’espace où vous êtes et le type d’artifice qui explosera. Mike Ralston, chef adjoint du Service d'incendie de Saskatoon

Nous demandons aux gens de suivre les instructions du fabricant et d’avoir de l’eau à portée de main , note M. Ralston.

Vous êtes responsables des débris qui peuvent tomber sur les gens à proximité ou sur la propriété d’un voisin, alors évidemment, nous vous demandons de faire attention , mentionne-t-il également.

Le Service d’incendie de Saskatoon ajoute qu'il ne faut pas allumer ou tenir un feu d’artifice allumé dans sa main ou d’essayer de rallumer des feux d’artifice qui n’ont pas explosé.