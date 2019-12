Routes enneigées et vols retardés au Saguenay-Lac-Saint-Jean

À 8 h 30, selon le site Québec 511, l'ensemble du réseau routier est enneigé. Toutefois, la visibilité est jugée bonne partout sauf à trois endroits. Il s'agit de la route 169 dans la Réserve faunique des Laurentides, des routes 169 et 170 dans le secteur de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix ainsi que la route 169 entre Dolbeau-Mistassini et Normandin.

À l'aéroport Saguenay-Bagotville, trois départs ont été légèrement retardés, ainsi qu'une arrivée.

Selon MétéoMédia, la neige devrait se poursuivre toute la journée au Saguenay et au Lac-Saint-Jean, toutefois avec une faible accumulation. À 8 h 30, les rafales atteignaient 42 km/h à Chicoutimi et à Alma.

Il y a un petit peu de neige encore attendue aujourd'hui. On parle de quelques centimètres, il n'y a plus grand-chose à venir. Quelques centimètres aujourd'hui, pour cette nuit et demain peut-être quelques flocons, mais presque pas d'accumulation. Simon Legault, Environnement Canada

Services réduits au CIUSSS

Par ailleurs, certaines des installations du Centre intégré de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean seront fermées les 31 décembre, 1er et 2 janvier. Pour ne citer que quelques exemples, les bureaux administratifs vont entrer dans cette catégorie tout comme les centres de rendez-vous et de prélèvements. Les différents services qui y sont généralement dispensés ne seront pas offerts pour ces trois jours.

Bénévoles recherchés pour Opération Nez Rouge

Même s'il n'est pas encore certain que l'Opération Nez rouge fonctionnera normalement durant la soirée et la nuit prochaine en raison des caprices de dame Nature, le recrutement se poursuit toujours pour pouvoir faire face à toutes les éventualités. À l'approche de la veillée du jour de l'An qui est traditionnellement très mouvementée, des bénévoles sont toujours recherchés.

La directrice des communications et du marketing de Nez Rouge, Danielle Vien, espère que plusieurs âmes charitables supplémentaires accepteront de se lancer dans l'aventure. Sans surprise, elle soutient qu'il existe une corrélation directe entre le nombre de bénévoles présents sur les routes et la rapidité du service offert par l'Opération Nez rouge.

La décision sera prise plus tard durant la journée. Dans la région, il ne reste que les secteurs de Saguenay et Alma qui étaient encore actifs.