Quoi faire en famille à Ottawa le 31 décembre

Des lumières, des feux d’artifice et de la musique : les activités ne manquent pas pour divertir toute la famille avant de tourner la page sur 2019.

Pour faciliter les déplacements, OC Transpo offre son service gratuitement après 17 h, tandis que le stationnement de l’hôtel de ville d’Ottawa est gratuit après 18 h. Les autobus de la Société des transports de l’Outaouais (STO) seront pour leur part gratuits le 1er janvier.

Hogmanay au parc Lansdowne

Hogmanay – le mot écossais signifiant « dernier jour de l’année » – est une célébration familiale au son de la musique écossaise, en plus de la nourriture et de la danse traditionnelle, ainsi que d’activités spéciales pour les enfants.

L’événement annuel se déroule au pavillon Aberdeen et à l’Édifice de l’horticulture. Des feux d’artifice seront présentés sur le coup de minuit.

Les célébrations commencent à 19 h, alors qu'il sera minuit en Écosse. L’admission coûte 10 $.

La colline du Parlement

Le spectacle son et lumière est présenté en boucle tous les soirs, de 17 h30 à 23 h, jusqu’au 7 janvier.

Le 31 décembre, l’expérience multimédia projetée d’une durée de 13 min, qui sera projetée sur l’édifice du Centre et la Tour de la Paix, se poursuivra toutefois jusqu’à minuit.

Parcs West Clover

Les familles peuvent passer à travers les parcs West Clover, situés à l’ouest du centre-ville d’Ottawa, pour voir un impressionnant éclairage des Fêtes.

Près d’un million de lumières LED sont réparties sur deux kilomètres, dont un tunnel lumineux de 60 m – l’allée de la canne de bonbon – et une forêt de flocons de neige scintillants.

Le site est ouvert chaque jour jusqu’au 4 janvier et le prix d’entrée est de 20 $, si le billet pour le véhicule est acheté en ligne, et 25 $ à la porte.

Une partie des profits sera remise à la Fondation du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO).

Upper Canada Village

L'Upper Canada Village, situé à 90 km au sud d’Ottawa, est aussi illuminé avec le festival Alight at Night.

Le village patrimonial représentant la vie locale dans les années 1860 est de nouveau orné de près d'un million de lumières scintillantes.

Il y a aussi des promenades en chariot tiré par des chevaux et un train miniature qui serpente autour du village, en plus d'un manège d’époque.

Le site est ouvert à partir de 17 h jusqu'à 21 h le 31 décembre. L'entrée est de 16 $ pour les adultes et de 12 $ pour les enfants âgés de 5 à 12 ans. Les enfants de 4 ans et moins entrent gratuitement.

L’activité se déroule jusqu'au 4 janvier.

Place Ben Franklin

La fête annuelle de la place Ben Franklin à Nepean commence à 18 h et promet de la musique, des numéros de magie, des promenades en traîneaux et des feux d'artifice à 22 h.

Le thème cette année est la féérie hivernale. L’activité est gratuite pour toute la famille. La soirée est organisée par la famille et les employés du conseiller Rick Chiarelli, qui se remet d’une opération au coeur.

Centre EY

Le Centre EY, situé près de l’aéroport d’Ottawa, propose une marche dans des jardins illuminés, où on retrouve notamment la tour Eiffel et le Taj Mahal.

Les enfants peuvent aussi profiter d’une salle de jeux, pendant que les adultes se reposent au bar.

Le site est ouvert de 11 h à 19 h le 31 décembre. L’admission coûte 23 $ pour les adultes, 17 $ pour les aînés. Les enfants de 4 à 12 ans participent gratuitement.

Ouvert et fermé pour la veille du jour de l’An

Si vous préférez rester à la maison pour célébrer l’arrivée de la nouvelle année, voici quelques informations à noter. La plupart des succursales de la LCBO en Ontario ferment à 18 h le 31 décembre, mais quelques-unes sont ouvertes jusqu’à 20 h. Tous les magasins Beer Store ferment à 18 h.

Les magasins de la Société des alcools du Québec (SAQ) sont ouverts jusqu’à 17 h, sauf les SAQ Express, qui le sont jusqu’à 19 h. Tous ces commerces seront fermés le 1er janvier.

La majorité des épiceries de la région sont ouvertes la veille du jour de l’An, mais la plupart fermeront leurs portes plus tôt.

Quelques succursales seront ouvertes le 1er janvier, notamment le Whole Foods du parc Lansdowne et les Loblaws du 363, rue Rideau et du 64, rue Isabella, à Ottawa.

Les principaux centres commerciaux d’Ottawa et de Gatineau, comme le Centre Rideau et les Galeries de Hull, ferment leurs portes à 17 h le 31 décembre et seront fermés le lendemain.

Avec les informations de CBC