Une tempête en Atlantique pour accueillir la nouvelle année

Les résidents des provinces de l’Atlantique doivent s’attendre à de la neige, de la pluie et des vents forts à compter de cette veille du jour de l’An, selon Environnement Canada.

Au Nouveau-Brunswick, presque toutes les régions devraient recevoir de 15 à 30 cm de mardi jusqu’à mercredi matin. Les résidents du sud-est et de la côte de Fundy devraient plutôt recevoir de 5 à 15 cm de neige et de 2 à 15 mm de pluie.

En Nouvelle-Écosse, de la neige, du grésil et des vents forts sont prévus. Les comtés de Cumberland, d'Inverness et de Victoria à Cap-Breton devraient recevoir de 10 à 15 cm de neige. Les rafales peuvent atteindre 80 km/h dans l’ensemble de la province et 120 km/h dans le comté d’Inverness, estime Environnement Canada.

À l’Île-du-Prince-Édouard, de 10 à 15 cm de neige sont prévus avec des rafales pouvant surpasser 70 km/h. Ces conditions devraient sévir de mardi après-midi jusqu'à mercredi matin.

La tempête devrait atteindre Terre-Neuve durant la nuit de mardi à mercredi et se poursuivre jusqu'à mercredi soir. Elle devrait déverser de 10 à 15 cm de neige et créer de mauvaises conditions routières pour le jour de l’An.