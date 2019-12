Les aéroports de Montréal toujours sous le coup d'une menace de grève

Les activités aux aéroports Montréal-Trudeau et Mirabel pourraient être perturbés à compter de 11 h, mardi, si l'entreprise Swissport n’arrive pas à s’entendre avec ses 180 employés chargés de l’entretien et du ravitaillement des avions.

Rappelons que les machinistes des aéroports Montréal-Trudeau et Mirabel ont rejeté samedi à 90 % l’entente de principe conclue quelques jours plus tôt entre l'employeur, Swissport, et leur syndicat.

Les syndiqués devant donner un préavis de 72 heures pour déclencher une grève, ils pourraient le faire aussi tôt qu'à 11 h, mardi.

Les négociations ont par ailleurs repris lundi matin, sans toutefois qu'une entente ne soit annoncée.

Après avoir dû faire face aux annulations de vol causées par la tempête de neige de lundi, les voyageurs pourraient donc subir d'autres contrecoups à la veille du Jour de l’An.

Les machinistes disent privilégier la poursuite des négociations et espèrent pouvoir régler ce conflit de travail sans devoir déclencher la grève.

Si jamais l'arrêt de travail est déclenché, un plan de contingence a été établi par Swissport pour maintenir le ravitaillement des avions. La compagnie établie à Zurich, en Suisse, pourrait ainsi faire appel à des cadres pour assurer le bon fonctionnement des aéroports.

Les travailleurs en négociation sont notamment chargés de ravitailler en carburant jusqu'à 500 aéronefs chaque jour. Ils s’inquiètent principalement pour leurs salaires et pour leur sécurité au travail. Leur convention collective est échue depuis août dernier.