Voici les 10 films et séries les plus populaires sur Netflix au Canada en 2019

Meurtre et mystère, une comédie policière mettant en vedette Adam Sandler et Jennifer Aniston, est la création qui a reçu le plus d’amour de la part de la population canadienne.

La 2e production chouchoutée est 6 Underground, le film d’action réalisé par Michael Bay diffusé depuis la mi-décembre.

The Irishman, le film de gangsters de 3 h 30 de Martin Scorcese paru en novembre et encensé par la critique, occupe la troisième place du classement établi par Netflix.

Deux séries complètent le top 5 2019 : la saison 3 de Stranger Things et la saison 1 de la toute nouvelle médiévale fantastique The Witcher, diffusée depuis le 20 décembre.

Les films Triple frontière, Extrêmement méchant, vil et ignoble, Justiciers de grand chemin (The Highwaymen), Les Incroyable 2 et la série The Umbrella Academy ferment la marche des 10 productions les plus populaires de la dernière année sur la plateforme de diffusion en continu.

Netflix précise que son classement ne comprend que les séries et les films parus en 2019 et s’appuie sur des projections de visionnements pour les productions diffusées depuis décembre 2019.