Bilan d'année positif du CDEM en ce qui concerne l'emploi

Louis Allain, directeur général du CDEM Photo : Soumise : CDEM

Le directeur général de l’organisme, Louis Allain, se réjouit du succès des salons de l’emploi menés par le CDEMConseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba , qui ont été les « événements forts de l’année ».

Nous organisons deux [foires] par année et au-delà de 100 demandeurs d’emplois se présentent, dit-il. Ils ont quand même un accompagnement assez solide des professionnels du CDEM qui les aident à trouver un employeur.

Louis Allain renchérit que le taux des demandeurs qui obtiennent ensuite un emploi est de 62 % à 75 %.

Immigration francophone

Dans son bilan de fin d'année, Louis Allain mentionne également les visites exploratoires comme un succès. Le CDEMConseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba s’est donné comme objectif d’en organiser autour de 350 par année.

Brigitte Léger fait un beau travail pour s’assurer que les candidats répondent à toutes les exigences de la province et découvre l'espace francophone à Winnipeg.

Ces voyages sont destinés aux immigrants francophones qui souhaitent s’installer dans la province en passant par le Programme des candidats du Manitoba.

De plus en plus, les demandeurs viennent du Maghreb, selon Louis Allain. Pour attirer davantage de migrants, le CDEMConseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba dit conserver la même stratégie : on suit le corridor traditionnel, on participe à des événements comme Destination Canada en France et en Belgique et on fait de la publicité au niveau canadien .

Du côté du Québec, Louis Allain doute que l’appel de Brian Pallister ait changé grand-chose. Le geste était politique, selon lui. Le nombre de Québécois venus s'installer au Manitoba est resté sensiblement le même.

Collaboration avec des Premières Nations

En février 2019, le CDEMConseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba s’est lancé dans un partenariat avec quatre Premières Nations manitobaines sur l’industrie forestière : Hollow Water, Black River, Sagkeeng et Brokenhead Ojibway.

Depuis la fermeture en 2009 de l’usine de pâte à papier Tembec à Pine Falls, la forêt est restée inexploitée dans la région, selon le CDEMConseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba .

Louis Allain explique que le projet n'a pas encore décollé, car un plan d’affaires concret doit encore être développé.

Cela semble prometteur, il nous reste encore un an, dit-il. Cela nous permettra de développer un plan intégré avec plusieurs industries pour une formule durable dans cette région-là.

Cette collaboration, dans un esprit de réconciliation, permettra notamment d’assurer une plus grande employabilité des autochtones, selon Louis Allain.

Les jeunes et l’emploi

En 2020, le CDEMConseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba tiendra un colloque national sur l’emploi à Winnipeg pour les jeunes de partout au Canada. Ce projet sera un partenariat avec l’Université de Saint-Boniface.

Ça nous fait plaisir de préparer le terrain avec les partenaires à travers le Canada, et en particulier du Québec , lance le directeur général du CDEM.

Avec les informations de Christian Riou