Légère baisse du nombre de fusillades à Ottawa en 2019

C’est la première fois depuis 2017 que ces données baissent, puisqu'elles ont augmenté sans cesse à partir de 2014, année durant laquelle 49 fusillades avaient été recensées.

C’est cependant loin de l’objectif « zéro fusillade » du Service de police d’Ottawa (SPO).

On continue à mettre l’accent sur la sécurité du public et sur la réduction des crimes qui impliquent une arme à feu , assure l’agente Amy Gagnon. Elle précise que la plupart de ces coups de feu étaient ciblés, à la suite d’une dispute ou entre membres du crime organisé, et qu’ils ne sont pas concentrés dans un quartier en particulier.

L'agente Amy Gagnon est porte-parole du Service de police d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Saisies d'armes

Par ailleurs, le SPOService de police d'Ottawa affirme avoir saisi 68 armes à feu cette année, dont 48 armes de poing. Pas plus tard que lundi, un chauffeur a été arrêté après avoir brûlé un feu rouge. Le policier a alors constaté que l'individu détenait deux armes à feu chargées dans son véhicule. Les armes ont été saisies.

Chaque arme à feu saisie, c’est une arme de moins dans les mains des criminels. Amy Gagnon, porte-parole du Service de police d'Ottawa

Le SPOService de police d’Ottawa mise aussi sur le retour des policiers communautaires dans certains quartiers, notamment pour encourager les citoyens à signaler les comportements problématiques qu’ils observent.

On voit déjà des partenariats et des liens de confiance se tisser dans les communautés , affirme l'agente Gagnon.

Le SPOService de police d'Ottawa consulte également les services policiers d'autres grandes villes canadiennes, comme Toronto, où le nombre de fusillades est en augmentation, afin de trouver des solutions à cette épidémie.

Ce qu'on peut constater c'est qu'à travers le Canada, dans les grandes villes, on voit vraiment une augmentation des fusillades, alors c'est culturel, avance l'agent Gagnon.

Bannir les armes de poing?

Pour le conseiller municipal Rawlson King, qui milite depuis longtemps pour un meilleur contrôle des armes à feu, la baisse cette année est peu significative.

Moins de fusillades, c’est mieux, mais c’est presque au même niveau que l’an dernier. Ce que ça me dit, c’est que la Ville et le service de police ont besoin de meilleurs outils , estime le conseiller de Rideau-Rockcliffe.

Rawlson King, conseiller municipal de Rideau-Rockcliffe (archives) Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Il souhaite voir se concrétiser la promesse du premier ministre Justin Trudeau de permettre aux Municipalités de bannir les armes de poing de leur territoire.

La Commission de services policiers d'Ottawa travaille d’ailleurs à établir sa propre position sur la question. Des recommandations et un rapport devraient être déposés au conseil municipal dans les prochains mois.

Avec les informations de Yasmine Mehdi