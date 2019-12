Carlos Ghosn a quitté le Japon et se trouve désormais au Liban

Selon le Financial Times, Carlos Ghosn ne se trouvait plus sous le régime de résidence surveillée auquel il était jusque là assujetti, et il a pu trouver un accord lui permettant de quitter le territoire japonais ou de réussir à s'échapper.

Le Wall Street Journal cite de son côté une source qui affirme que l'architecte de l'alliance Renault-Nissan a pris la fuite.

Aucun commentaire n'a été fait dans l'immédiat par l'avocat de Carlos Ghosn.

L'homme d'affaires, qui a les nationalités française, brésilienne et libanaise, a été arrêté au Japon en novembre 2018, avant d'être placé en détention provisoire puis libéré sous caution et placé en résidence surveillée.

La justice japonaise soupçonne Ghosn d'avoir commis des malversations financières lorsqu'il dirigeait Nissan, des accusations qu'il a toujours réfutées.

Son arrestation et son incarcération ont stupéfait investisseurs et spécialistes du secteur automobile, puis abouti à une redistribution des cartes chez Renault et chez Nissan, tout en contribuant à tendre les relations entre les deux constructeurs automobiles.

Les avocats de l'ex-dirigeant ont demandé en octobre dernier à la justice japonaise d'annuler les poursuites le visant, accusant les procureurs et des représentants du constructeur japonais de collusion dans le but d' évincer Carlos Ghosn et de l'empêcher de renforcer l'alliance avec Renault.

La justice japonaise a jusqu'à présent systématiquement rejeté toutes les demandes visant à assouplir les conditions de cette libération sous caution, notamment l'interdiction de contacter son épouse.

Ce dossier embarrasse toutefois les autorités nippones, soucieuses d'éviter sa propagation à d'autres sphères de la vie publique de l'archipel.

Une alliance fragilisée

Dans la foulée du déclenchement de cette affaire, Renault s'est doté d'un exécutif bicéphale en désignant en janvier dernier Jean-Dominique Senard à la présidence du groupe au losange et Thierry Bolloré au poste de directeur général.

Cette union n'aura finalement duré que quelques mois, Thierry Bolloré ayant été évincé au mois d'octobre par le conseil d'administration de Renault.

L'actuel dirigeant, l'Espagnol Luca De Meo, aurait été contacté pour prendre la direction générale de Renault avant, peut-être, de prendre les rênes de l'alliance franco-japonaise.

Chez Nissan également, la mise sur la touche de Carlos Ghosn s'est traduite par une vaste refonte des organes de direction, le lancement en avril d'un plan de redressement opérationnel et l'annonce, vendredi, d'une sévère cure d'austérité.

La démission, le 24 décembre dernier, de Jun Seki – donné comme favori pour devenir le nouveau directeur général de Nissan – a toutefois démontré que la stabilité n'était toujours pas assurée au sein d'un groupe qui a fait état en novembre d'une chute de 70 % de son résultat opérationnel trimestriel, une contre-performance inédite en 11 ans.