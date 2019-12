Combattre le crime grâce à l’analyse de données

Le chef de la police d’Edmonton entend améliorer le travail de ses agents en décortiquant les statistiques du crime et de la délinquance. Dale McFee veut faire parler les chiffres pour mieux cerner les problèmes socio-économiques qui persistent dans la capitale albertaine, ce qui est une des principales raisons, selon lui, qui poussent les citoyens à sortir du droit chemin.

Dans l’entrevue de fin d’année qu’il a accordée à CBCCanadian Broadcasting Corporation , le chef de la police d’Edmonton, Dale McFee est revenu sur l’importance qu’il accorde aux nouvelles technologies pour améliorer l’efficacité de ses services. Nous nous servons des données [statistiques] comme cela n’a jamais été fait auparavant , affirme-t-il.

Couper le mal à la racine

Affublée de capitale nationale du meurtre il y a encore une dizaine d'années, Edmonton a su se défaire de cette triste réputation. Après avoir chuté, l’indice de criminalité y reste stable, mais les infractions mineures comme les vols à l’étalage ont grimpé en flèche ces derniers mois.

Cette tendance est d’abord le reflet de problèmes socio-économiques, comme la pauvreté et la toxicomanie, qui gangrènent la capitale albertaine selon le chef de la police d’Edmonton.

La quantité astronomique d’appels que nous recevons relèvent plus de comportements sociaux problématiques que de crimes. Dale McFee, chef de la police d’Edmonton.

L'analyse des données dessinera, selon lui, un portrait plus fin de leur profil et permettra de mieux déterminer les causes qui les poussent à agir ainsi.

Pendant 15 ans, Edmonton a enregistré le plus haut taux de criminalité au pays , rappelle-t-il. L’utilisation que nous faisions des technologies [et certaines de nos méthodes] n’était pas assez bonne.

Depuis son entrée en poste à Edmonton, Dale McFee a ainsi mis en place un partenariat entre la police, Statistiques Canada et différents acteurs de la santé dans l’espoir de diriger les petits délinquants vers une nouvelle case de départ plutôt que vers celle de la prison.

Quand ils se retrouvent aux côtés de criminels dangereux, ils finissent par en devenir, déplore Dale McFee.

Ce dont nous avons vraiment besoin c’est que les interventions policières s’arriment à celles des autorités sanitaires. Dale McFee, chef de la police d’Edmonton.

C’est d’ailleurs avec cette idée de moderniser l’approche du service de police d’Edmonton que Dale McFee a engagé deux de ses anciens collègues de la Saskatchewan en février 2019. Les deux cadres sont, par choix, des civils dont un est spécialiste en innovation technologique.

Ce changement nécessitait une expertise que nous n’avions pas , affirme-t-il. Ces personnes, qui ont travaillé à l’échelle nationale et internationale, la possèdent et permettront de combler le manque de compétence à ce niveau , ajoute-t-il.

Dale McFee poursuivra cette restructuration du service de police d’Edmonton en 2020 avec comme autre objectif celui de désengorger le système de justice.