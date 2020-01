Une mère et son fils laissent les Fêtes derrière pour aider les plus démunis

Glynis Humber et son fils Brady Marche se sont dirigés vers le sud pour des vacances en République dominicaine, mais ils n'avaient pas l'intention d'y passer des vacances régulières. Ils sont plutôt partis avec l'intention de donner des paniers de nourriture à au moins quatre familles dans le besoin.

Quelques semaines avant leur départ, les amis et la famille du duo ont prêté main-forte afin de les aider à amasser les dons nécessaires.

Glynis Humber et Brady Marche se sont ensuite envolés vers La Romana, sur la côte sud-est du pays, où ils ont vécu ensemble un séjour qu'ils n'oublieront pas de sitôt.

Nous sommes allés dans un petit village et avons fait don de dix paniers de nourriture, et nous avions beaucoup de gâteries et de jouets pour les enfants , raconte Mme Humber.

Ce qui était pour eux un petit plan s'est vite transformé en un voyage d'une vie, lorsque les gens ont commencé à leur donner de l'argent. De nombreuses personnes ont brandi des billets de 50 et de 100 dollars pour aider la mère et son fils à faire sourire des gens à l'autre bout de la planète.

Glynis Humber raconte qu'en compagnie de son fils, elle avait visité la République dominicaine à plusieurs reprises déjà au cours des 11 dernières années. Comme elle vit maintenant en Alberta, elle a demandé à son fils s'il voulait s'y envoler avec elle durant le congé de Noël.

Glynis Humber et son fils Brady Marche se sont dirigés vers le sud pour des vacances en République dominicaine, mais ils n'avaient pas l'intention d'y passer des vacances régulières. Photo : Gracieuseté

Pour la mère, la République dominicaine est comme son deuxième chez-soi. Toutes les fois qu'elle visite le pays, elle apporte des choses à offrir aux gens qu'elle rencontre.

Je voulais que mon fils grandisse en sachant que sa vie est vraiment bonne et qu'il faut donner aux autres quand on est capable de donner , dit-elle.

Les aliments ont été achetés localement à La Romana, tandis que les jouets des enfants ont été apportés de Terre-Neuve.

C'est un ami du coin qui les a transportés à l'épicerie pour qu'ils achètent des produits locaux et qui les a mis en contact avec un résident qui travaille avec de nombreux organismes de la région.

Cette personne a aidé Glynis Humber et Brady Marche à trouver des familles dans le besoin qui pourraient bénéficier de leur aide.

C'est un ami du coin qui les a transportés à l'épicerie pour qu'ils achètent des produits locaux. Photo : Gracieuseté

C'était une expérience très positive et c'est probablement le meilleur Noël que j'ai eu , raconte Mme Humber.

Il y a eu beaucoup de larmes de notre part et de celle du peuple dominicain. On nous a donné beaucoup de bénédictions. Les mères à qui nous avons donné des paniers de nourriture, beaucoup ont pleuré et ont dit qu'elles n'avaient pas eu de nourriture depuis des jours. C'est ce qui a fait que tout cela en valait la peine.

Glynis Humber ne s'arrêtera pas là. Elle prévoit déjà organiser d'autres collectes de fonds du genre pour aider davantage de familles la prochaine fois.