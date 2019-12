La conciliation travail–famille plus facile pour des ambulanciers aux Fêtes

L'arrivée d'une nouvelle formule d'horaires dans les services préhospitaliers d'urgence permet à des ambulanciers de passer un temps des Fêtes plus prévisible, mais aussi d'éviter les obligations du travail sur appel pour ainsi profiter de plus de temps en famille.

C’est le cas notamment des ambulanciers de Mont-Joli, qui ont passé d'un horaire de faction à un horaire à l'heure en avril 2018. Pour Renaud et Vincent Chouinard, deux ambulanciers de ce secteur, c'est un temps des Fêtes moins stressant que les précédents.

Alors qu'ils étaient auparavant de garde 24 heures sur 24 pendant sept jours, les ambulanciers en fonction ont désormais un horaire fixe de douze heures. Ils peuvent maintenant mieux planifier leurs célébrations, tout en étant plus efficaces au travail.

L'ambulancier Renaud Poirier Photo : Radio-Canada

Quand on termine notre quart à 18 h, on pose le radio là et on s’en va fêter. C’est beaucoup plus plaisant parce que là, tu sais que tu ne seras pas appelé. C’est plaisant de prendre un petit verre de vin, une petite bière , a commenté l'ambulancier Renaud Poirier.

Avant cela, le temps des fêtes était moins gai pour les ambulanciers. En horaires de faction, c’est rester à la caserne, pas avec la famille. On est avec notre collègue, on se fait des soupers de Noël, mais ce n’est pas en famille. C’est rester en appartement seul ou avec ton collègue , raconte l'ambulancier Vincent Chouinard.

Surtout dans le temps des Fêtes, c'est un peu plus dur sur le moral quand tu sais que toute ta famille se réunit et toi, tu es obligé de rester à la caserne à attendre. Vincent Chouinard, ambulancier

Les ambulanciers ne pouvaient ainsi se permettre d'aller bien loin. Si on allait à l'extérieur, il fallait que ce soit dans un rayon de cinq minutes maximum , se rappelle Renaud Poirier. Il fallait que la famille soit proche de chez nous ou de la caserne. Oui on pouvait recevoir, mais il y avait des risques que je ne sois pas là.

L'ambulancier Vincent Chouinard Photo : Radio-Canada

Si M. Poirier a vécu un Noël avec des horaires à l'heure l'an dernier, Vincent Chouinard, lui, en est à son premier. Il a changé de compagnie et de secteur en début d'année entre autres pour ne plus avoir d'horaires de faction. Et ça en aura valu la peine, selon lui.

Le jeune ambulancier travaillait de 6 h à 18 h, ce qui lui a permis d'aller réveillonner en famille. Je n'ai pas veillé trop tard parce que je travaillais le lendemain, mais ça m'a donné l'occasion d'aller souper avec ma famille, avec la famille de ma conjointe. Ça fait toute la différence, ça, c'est sûr , a-t-il commenté.

Les deux ambulanciers sont unanimes : un horaire à l'heure a amélioré leurs rapports avec leurs proches, surtout pendant le temps des Fêtes. On est plus à l’aise en famille, on est plus proche, on a le temps de commencer de belles discussions, le temps de les finir aussi , a souligné M. Poirier. Parce qu’avant, on commençait quelque chose pis là “ah, on finira quand je reviendrai”.

La Fédération des employés du préhospitalier du Québec estime que les horaires de faction ont des effets négatifs sur la santé physique et mentale des employés paramédicaux. Elle réclame que les ambulanciers qui ont ce type d'horaire, notamment au Témiscouata et en Haute-Gaspésie, puissent eux aussi avoir accès à des horaires à l'heure.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil