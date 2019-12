De nouvelles règles pour les services comme Uber et Lyft dès janvier à Toronto

Comme chaque année, un certain nombre de nouveaux règlements vont entrer en vigueur le 1er janvier. Certains touchent notamment les services de transport comme Uber et Lyft. Le conseil municipal de Toronto a adopté en juillet de nouvelles mesures concernant la sécurité des clients.

Parmi les nouvelles règles que devront respecter ces compagnies figure la formation des chauffeurs. Ceux-ci devront désormais avoir cumulé trois ans d’expérience routière, au lieu d’un an auparavant, et devront aussi suivre une formation approuvée par la Ville.

Elle comprendra des notions comme la conduite en milieu urbain, le transport sécuritaire de passagers, le service aux personnes à mobilité réduite ou encore la sensibilisation aux questions de racisme et de diversité.

Toronto rejoindra donc en 2020 des villes comme Montréal et New York qui imposent déjà aux conducteurs ce type de formation et d’évaluation.

Des changements à l’intérieur des véhicules

Les chauffeurs seront désormais obligés d’indiquer si une caméra est utilisée pour enregistrer les passagers.

La Ville de Toronto exigera aussi que tous les appareils électroniques soient solidement fixés à un support dans le véhicule. Enfin, tous les chauffeurs devront apposer des avis Attention aux vélos sur leurs véhicules.

Cette dernière règle ayant pour but d’améliorer la sécurité des cyclistes sera complétée par un rappel aux passagers de faire attention avant de sortir du véhicule.

Ces mesures, adoptées après des recherches et 18 séances de consultation publique au cours des deux dernières années, ont été bien accueillies en juillet par les compagnies Lyft et Uber.

Uber travaille en étroite collaboration avec le département des permis et des normes municipales [de la Ville de Toronto] pour s’assurer de respecter les exigences qui entreront en vigueur en janvier 2020 , a écrit lundi un porte-parole d'Uber dans un courriel à Radio-Canada.

De son côté, la compagnie Lyft n'a pas donné suite à notre demande d'entrevue.

Uber a reçu l'autorisation en 2016 d'offrir ses services dans la Ville Reine après un assouplissement des règlements imposés aux compagnies de taxi.

En 2019, selon un communiqué publié par Uber, la Tour CN figurait en troisième place du classement des destinations les plus prisées par les utilisateurs de l'application à travers le monde.