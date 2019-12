Adoption du budget à Saguenay : les réactions

Plusieurs citoyens présents au conseil de ville de Saguenay lundi midi ont critiqué les élus pour avoir retardé de presque deux semaines l' adoption du budget . Certains se demandent ce qui s’est passé entre le 18 et le 30 décembre pour que les élus changent leur fusil d’épaule.

Dix des onze conseillers indépendants de Saguenay, qui avaient voté contre le budget, ont appuyé la nouvelle version.

Seul le conseiller Marc Pettersen a maintenu son opposition, jugeant insuffisantes les compressions budgétaires dans l'administration municipale.

Pour le conseiller Michel Tremblay, le litige entre l'administration Néron et les conseillers indépendants sur le budget ne touchait pas tant le fond que la forme.

Je pense que tout le monde avait une petite crotte sur le coeur, dit-il. Ça a bien fait qu’on se soit tous rencontrés là-dessus pis qu’on se soit parlé un petit peu dans la face le 18 [décembre]. On a fait des petits changements dans le budget, mais il fallait avoir une rencontre comme on a eue.

À lire aussi : Le budget 2020 de Saguenay et le plan triennal rejetés

Pour les conseillers Kevin Arsmstrong et Julie Dufour, le fait d'avoir inclus un plan de redressement financier dans le budget a fait pencher la balance.

[On a] vraiment positionné la Ville de Saguenay vers une reddition de compte différente envers ses citoyens pour être capable de plus de compréhension , soutient Julie Dufour.

Les six projets retirés du plan triennal d'immobilisations dans la deuxième version du budget de Saguenay feront l'objet d'études approfondies. Pour le conseiller indépendant Michel Tremblay, le fait qu'ils ne figurent plus dans le plan triennal ne signifie pas que les projets sont morts au feuilleton.

Ça va quand même bien de ce côté-là, assure-t-il. C’est juste qu’on ne les a pas mis dans le plan triennal parce que ça faisait gros pas mal.