La science derrière les flocons de neige

Il n’y a rien de plus féerique que les cristaux brillants, qui recouvrent d’un blanc immaculé les rues, les balcons et les maisons en hiver. Et encore plus lorsque l'on sait que chaque flocon est quasi-unique.

Chaque flocon a sa propre histoire Patrick Ayotte, spécialiste en chimie des glaces de l'Université de Sherbrooke

La substance des flocons de neige est similaire à celle qu'on trouve dans un bac à glace d'un congélateur : ce sont des molécules d’eau, qui s’assemblent en changeant d’état.

Toutefois, dans l’atmosphère, les molécules se condensent et prennent leur forme selon les conditions météorologiques, et non pas en fonction de leur contenant. Ce processus est extrêmement complexe et variable, souligne Patrick Ayotte.

Quand un flocon en formation tombe dans les strates atmosphériques, poursuit le professeur, il subit des conditions d’humidité et de température différentes. Ce sont ces dernières qui déterminent la forme du cristal : en étoile, en aiguille, en colonne, etc.

Entre -10 et -15 degrés, par exemple, ce sont plutôt les branches qui vont croître , explique Patrick Ayotte.

Lorsque l'air est saturé, son humidité relative est de 100 %. Photo : Radio-Canada

Les cristaux se forment de façon symétrique, ajoute le professeur, car les six branches subissent les mêmes conditions météorologiques. Elles grandissent donc en prenant une forme équivalente.

Cela dit, la variabilité des formes est telle qu'il est pratiquement impossible de connaître tous les types de flocons, selon Kenneth Libbrecht, professeur de physique à l’Université Caltech, en Californie.

Au fil des années, les scientifiques ont toutefois défini plusieurs grandes familles de classifications, recensant jusqu’à 80 sortes de cristaux différents.

Deux flocons identiques, c'est possible?

Dans la nature, les flocons ne suivent jamais exactement le même chemin de formation. La probabilité pour que deux flocons soient identiques est proche de zéro, selon le mathématicien Eric Weisstein.

En laboratoire, il est toutefois possible de soumettre des spécimens à des conditions météorologiques presque équivalentes. Le professeur de l’Université Caltech Kenneth Libbrecht, s'est ainsi amusé à créer des flocons de neige jumeaux  (Nouvelle fenêtre) qu'il présente sur son site Internet.