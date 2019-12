10 technologies qui ont marqué la décennie

1. L’infonuagique

Même si l’infonuagique existait déjà avant 2010, c’est dans la dernière décennie que cette technologie s’est imposée.

C’est que l'infonuagique est partout. Elle a par exemple presque complètement remplacé le stockage physique de données légères avec des services comme Google Drive et Dropbox en plus de changer les modèles d’affaires d’entreprises logicielles comme Microsoft et Adobe, qui offrent maintenant leurs produits dans le nuage (Office 365, Creative Cloud, etc.).

Par le passé, les entreprises, les écoles, les agences gouvernementales et d’autres organismes avaient leurs propres centres de données, alors qu’ils sont aujourd’hui remplacés par l’infonuagique et des bases de données numérisées.

L’infonuagique propulse aussi plusieurs des services et applications dont on se sert sur une base quotidienne, qu’on parle de Netflix, des objets connectés ou d’une bonne partie de nos applications mobiles.

C’est une technologie qui devrait prendre de plus en plus de place dans la prochaine décennie et qui pourrait révolutionner certains secteurs, dont le jeu vidéo.

2. Les Netflix de ce monde

Oui, Netflix existe depuis plus de dix ans (sa fondation remonte en fait au dernier millénaire, en 1997), mais le service tel qu’on le connaît aujourd’hui est seulement apparu vers 2008 avant de faire son entrée au Canada en 2010. Dans tous les cas, c’est dans la dernière décennie que Netflix a réellement pris son envol, si bien qu’il n’existe aujourd’hui presque plus de clubs vidéo.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les services comme Netflix remplacent peu à peu la télévision traditionnelle. Photo : AFP / Elise Amendola

Comptant aujourd’hui plus de 150 millions d’abonnés et abonnées, Netflix est le pionnier de la diffusion vidéo en continu et a révolutionné la manière dont on écoute des films et des téléséries. L’entreprise produit désormais du contenu exclusif, dont des productions à gros budget comme The Irishman (140 M$).

Plusieurs services concurrents, comme Amazon Prime Video, Crave et Disney+, sont également apparus dans les dernières années.

La popularisation de tels services a donné naissance au phénomène du « débranchement du câble » (ou « cord cutting » en anglais), qui consiste à délaisser les distributeurs télé traditionnels en faveur de ces nouvelles plateformes.

3. Uber et Airbnb

Même si leur catégorisation en tant que parties prenantes de l’économie collaborative est plus que discutable, Uber et Airbnb ont eu un impact certain sur les marchés du transport et du logement d’appoint.

À l’aide de notre téléphone cellulaire, il est maintenant plus facile que jamais de commander un taxi ou de trouver une habitation pour notre prochain voyage. Ça vient aussi complètement changer la donne pour les fournisseurs de ces services, qui ont maintenant un nouveau moyen très efficace d’être mis en contact avec leur clientèle.

Parions que d’autres secteurs seront révolutionnés de la même façon lors de la prochaine décennie.

4. Spotify et ses compétiteurs

Si les lecteurs mp3 nous ont permis de transporter notre catalogue musical complet dans notre poche, Spotify et les autres services de musique en continu nous ont donné un accès instantané à (presque) toute la musique du monde.

Tout comme Netflix, Spotify est apparu avant le début de la décennie (2008). Le service a toutefois été popularisé dans les 10 dernières années tandis que son application mobile et son lancement au Canada remontent seulement à 2014.

Pour le meilleur et pour le pire, Spotify et ses compétiteurs comme Apple Music ont complètement changé le monde de la musique. Leurs statistiques d’écoute sont maintenant primordiales pour les classements musicaux et la quasi-totalité des nouvelles sorties y sont offertes.

En conséquence, les ventes de disques compacts ne cessent de diminuer et plusieurs magasins spécialisés, comme HMV, ont dû fermer leurs portes.

5. Les objets connectés

Que l’on parle des enceintes connectées comme l’Amazon Echo ou de la technologie portable comme l’Apple Watch, les objets connectés ont pris beaucoup de place dans notre quotidien dans les dernières années.

Avec les haut-parleurs intelligents, on peut désormais connaître n’importe quelle information ou contrôler le reste des objets connectés de notre domicile – que ce soit une caméra, une lumière ou une télévision – avec une simple commande vocale.

Les bracelets intelligents comme l’Apple Watch et la Fitbit ont changé notre manière de faire un suivi de notre condition physique et servent aussi à stimuler notre activité quotidienne avec des objectifs de pas et d’exercice.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les bracelets connectés ont changé l'exercice. Photo : iStock

Ces objets devraient d’ailleurs tous avoir une meilleure interconnectivité dans les prochaines années maintenant que Google, Apple, Amazon et d’autres fabricants développent une nouvelle norme unifiée de connectivité.

6. Instagram

Depuis sa création en 2010, Instagram a complètement changé notre rapport à la photographie et notre manière de nous mettre en scène sur les réseaux sociaux. Et ce n’est pas parce que ces changements déplaisent à plusieurs qu’ils n’ont pas marqué la décennie.

Nous sommes dans une ère où tout le monde semble à la quête de la parfaite photo « Instagrammable », où l’on sent nécessaire la publication de mises à jour sur nos dernières activités ou de l’assiette que nous avons dégustée pour dîner dans nos Stories.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Publier des photos de ses plats sur les réseaux sociaux fait partie des nouvelles habitudes en alimentation. Photo : iStock

Instagram a aussi révolutionné le monde du marketing. Les marques s’en servent pour vendre leurs produits, notamment grâce aux influenceurs et aux influenceuses, et les restaurants ajustent leur éclairage et leurs assiettes afin qu’ils soient optimisés pour « le Gram ».

7. La 4G

Bien que la prochaine génération des communications mobiles soit à nos portes (la 5G), c’est la 4G qui a défini la dernière décennie après son apparition en 2010.

Cinq fois plus rapide que la 3G, la quatrième génération des communications mobiles a ouvert la porte à une panoplie de nouvelles possibilités pour nos appareils mobiles, permettant par exemple le partage de point d’accès sans fil ou le développement d’applications nécessitant beaucoup de données en temps réel, comme Uber.

Plus généralement, la 4G a accéléré la vitesse globale de nos appareils mobiles, qui peuvent maintenant diffuser de la vidéo de haute définition et télécharger des pièces jointes sans problème.

8. L’intelligence artificielle

Comme l’infonuagique, l’intelligence artificielle (IA) existait bien avant 2010, mais elle est devenue omniprésente dans les dernières années et devrait prendre encore plus de place au fil du temps.

L’IA propulse bon nombre de fonctionnalités de nos téléphones intelligents, de la reconnaissance vocale jusqu’au traitement des images que prennent leurs appareils photo. Elle permet aussi aux réseaux sociaux de nous offrir du contenu personnalisé grâce aux algorithmes.

Cette technologie aide de plus en plus l’être humain dans plusieurs domaines, notamment grâce à l’apprentissage machine. Il peut entre autres détecter certaines maladies – comme le cancer du poumon – avec plus de précision qu’un être humain.

L’IA remplace d’ailleurs de plus en plus l’être humain. Les agents conversationnels sont par exemple en pleine expansion dans le domaine du service à la clientèle, et l’automatisation des emplois en service et dans les usines est déjà commencée.

Des technologies qui occuperont peut-être une place prépondérante dans notre quotidien à l’avenir, comme la reconnaissance faciale et les assistants-robots, sont aussi propulsées par l’IA.

9. L’iPad

À son dévoilement en avril 2010, plusieurs personnes ont minimisé l’importance de la tablette d’Apple, la qualifiant simplement d’iPhone géant. Dix ans plus tard, l’iPad vendu plus de 350 millions d’unités et domine le marché des tablettes.

L’iPad n’a pas rendu les ordinateurs obsolètes, mais c’est un outil facile à utiliser qui les a remplacés pour bien des personnes qui s’en servaient pour des tâches simples. C’est un appareil de divertissement personnel exceptionnel, idéal pour l’écoute de films ou la navigation web.

L'ancien PDG d'Apple, Steve Jobs, dévole l'iPad en 2011. Photo : afp via getty images / AFP

L’iPad est également populaire auprès des enfants, mais pas seulement pour des raisons ludiques : il est aussi un outil pédagogique de plus en plus commun, permettant aux élèves d’apprendre de manière interactive.

Le meilleur reste peut-être encore à venir pour l’iPad, qui a enfin son propre système d’exploitation (iPad OS) depuis quelques mois seulement. Celui-ci lui offre davantage de fonctionnalités qui feront peut-être de lui une alternative viable aux ordinateurs portables pour plusieurs personnes.

10. Tinder et les autres applications de rencontre

Si les sites de rencontre existent depuis les années 90, c’est seulement dans les dix dernières années que les rencontres en ligne se sont popularisées au point de devenir la façon numéro un pour rencontrer l’amour (ou autre si affinités).

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Un million de rencontres s'effectuent chaque semaine sur l'application Tinder. Photo : gotinder.com

C’est un phénomène qui a été grandement facilité par l’apparition du téléphone intelligent et des applications comme Tinder, Grindr et Bumble, avec lesquelles on peut trouver l’amour en un glissement de doigt.