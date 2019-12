Encore du travail à faire pour régler les problèmes des logements sociaux à Sudbury

Plus d’un an après avoir pris le contrôle des logements abordables de la Société de logement du Grand Sudbury, la Ville reçoit encore de nombreuses plaintes sur l’état de certains appartements.

En 2018, la Ville a pris le contrôle de la gestion de 1800 logements sociaux.

Depuis, elle a dû faire face à un barrage de plaintes de la part des locataires, allant du mauvais entretien à des allégations plus graves de consommation de drogue et d’activités illégales.

La directrice du logement pour la Municipalité, Barb Dubois, a déclaré que la Ville savait qu’elle allait devoir créer des ponts avec les locataires.

Nous avons mis en place un certain nombre de mesures cette année pour accroître l’engagement des locataires , a déclaré Mme Dubois. Nous avons eu des sessions d’information et des cafés forums.

La Ville a également fait équipe avec le Réseau local d’intégration des services de santé et les Infirmières de l’Ordre de Victoria pour offrir des soins de santé, des programmes d’exercice et des services communautaires comme un programme d’activités parascolaires pour les enfants.

Ça se fait à petits pas , affirme Mme Dubois. Nous sommes donc en train de faire la transition et de mettre ces choses en place.

Mais je pense que ça marche bien. Les locataires nous font confiance, ils nous rapportent les problèmes pour qu’on puisse s’en occuper rapidement. Barb Dubois, directrice des opérations de logements pour la Société de logement du Grand Sudbury

Colin McKerral, un locataire, affirme plutôt que la Ville a encore beaucoup de chemin à faire avant d’établir un véritable lien de confiance avec les locataires.

M. McKerral, qui réside dans un logement social sur la rue Louis depuis plusieurs années, a fait part de ses préoccupations et affirme que certaines interactions avec la Société de logement ont été conflictuelles.

Il s’est même engagé à défendre les intérêts d’autres personnes qui ont l’impression que leurs inquiétudes sont ignorées.

Colin McKerral est devenu le porte-parole de plusieurs locataires qui n'osent pas s'exprimer eux-mêmes. Photo : CBC/Casey Stranges

Il explique que d’autres locataires se tournent vers lui pour qu’il soit leur porte-parole s’ils ont peur de s'exprimer eux-mêmes.

Tout le monde pensait qu’il y aurait un grand changement lorsque la Ville allait prendre la relève , a dit M. McKerral. Mais c’est toujours pareil, sinon pire dans certains services, comme l’entretien et le nettoyage des aiguilles souillées.

Colin McKerral estime qu’il ramasse 100 aiguilles par semaine. Il raconte que la consommation de drogue est visible sur la rue Louis, et qu’il a même interrompu des ventes de drogue en plein jour.

Les locataires des logements sociaux de la rue Louis, au centre-ville de Sudbury, ramassent eux-mêmes les seringues jetées dans les environs. Photo : CBC/Casey Stranges

Il ajoute que la consommation de drogue est si répandue que les autres locataires ne parlent pas, car ils craignent des représailles.

[La rue Louis] est pour les familles et les enfants, mais elle n’est plus orientée vers la famille , dit-il. La Société de logement et la Ville s’inclinent devant les usagers et les trafiquants parce qu’ils ont peur d’eux aussi.

Barb Dubois ne croit toutefois pas que la solution soit aussi simple que d’expulser les locataires qui posent problème.

Ce que j’entends, c’est que les gens ne croient pas que nous devrions traiter les personnes qui utilisent des drogues ou leur donner une deuxième chance, les aider à s’en sortir, à obtenir des services , explique-t-elle. Nous gérons des logements sociaux et nous devons être compatissants et travailler avec eux.