Feu à la Villa des Basques : vifs souvenirs pour un ex-préposé de L'Isle-Verte

Je me suis dit que je ne voulais pas revivre un deuxième L’Isle-Verte, alors, à ce moment-là, j’ai eu une motivation supplémentaire pour les faire sortir encore plus vite , souligne le préposé aux bénéficiaires Aubin Rioux, affirmant du même souffle qu’il était prêt à surmonter une telle situation.

On a eu des formations avec le service incendie et des pratiques avec les résidents pour s’assurer d’être efficaces lors d’une situation d’urgence, précise-t-il.

Au total, il aura fallu environ une quinzaine de minutes pour évacuer tous les résidents de la Villa des Basques, selon le préposé aux bénéficiaires. Ça s’est bien déroulé. On n’a eu aucune hésitation , affirme M. Rioux, estimant que les leçons apprises à la suite de la tragédie de L’Isle-Verte ont permis à tous les intervenants d’être prêts à affronter ce brasier.

Celui qui est actuellement préposé aux bénéficiaires à la Villa des Basques occupait la même fonction il y a six ans, mais à la Résidence du Havre de L'Isle-Verte. Il travaillait de jour lorsqu'un important brasier a fait 32 victimes au cours de la nuit du 23 janvier 2014.

Peu après 2 h dimanche matin, lorsque l’alarme a retenti à la Villa des Basques, Aubin Rioux s’est dirigé vers un tableau qui indiquait que le foyer de l’incendie se trouvait dans les étages supérieurs. Il ne pouvait toutefois pas s’y rendre, la fumée étant trop épaisse.

Rapidement, ils ont entamé le processus d’évacuation. On a eu une réaction assez rapide , mentionne M. Rioux. Ses deux collègues surveillants de nuit et lui ont parcouru les étages dans le but d’évacuer les personnes âgées dans le calme.

On avertissait les gens, on frappait aux portes et on entrait dans les chambres pour leur dire de se réveiller , se rappelle le préposé. On savait que ce n’était pas une fausse alerte parce qu’on avait vu beaucoup de fumée.

Malgré la triste nature de l’incident, Aubin Rioux se réjouit de la collaboration des résidents. Je pense qu’ils étaient prêts.

Peu de détails ont filtré jusqu'à présent, mais l'enquête de la Sûreté du Québec se poursuit dans le but de faire la lumière sur ce qui a pu se passer dans la nuit de samedi à dimanche à la Villa des Basques.

« On livre l'efficacité »

Bien qu'il n'ait pas été confronté aux flammes et à la fumée, un pharmacien de Trois-Pistoles est intimement lié à l'événement. Dès qu’on a su la situation, on est tombé dans un mode résolution de crise parce qu’on est très attachés à tout ce monde-là puis on comprend la situation dramatique que tout le monde a vécue , raconte pour sa part le pharmacien Jean-François Desgagnés.

Il a d'ailleurs appelé des employés en renfort pour répondre à cette situation de force majeure. On a préparé les médicaments pour les résidents qui les avaient perdus , en plus de s’assurer de faire le suivi auprès des résidences où les personnes allaient être déplacées afin que leurs prescriptions les suivent.

Bien que cette situation soit hors du commun, elle n’a pas nui à l’inventaire de médicaments de la pharmacie de M. Desgagnés. Surtout dans le temps des Fêtes, comme ça, on voit venir un peu le vent, on est un peu d’avance pour être sûr qu’on ne manque de rien , raconte-t-il.

Le pharmacien collabore d’ailleurs avec une autre pharmacie de Trois-Pistoles pour faciliter le tout. Son livreur a donc desservi, lundi, les résidents déplacés avec des produits des deux pharmacies. On est dans une situation où on est condamnés à l’efficacité, puis on livre l’efficacité , conclut le pharmacien.

