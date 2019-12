Le lièvre se fait rare dans les pâtés à la viande de la Péninsule acadienne

Ç'a toujours été une tradition, le lièvre, pour faire des pâtés à la viande pendant le temps des Fêtes , note Gilles Sonier.

Ce trappeur d'expérience de Benoit, dans la Municipalité régionale de Tracadie, explique que les lièvres se font rares depuis deux ou trois ans.

Le trappeur Gilles Sonier Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Il y a comme des groupes de lièvres par endroits et de grands territoires où il n'y en a pas. En plus, on n'avait pas de la bonne neige pour tendre des collets. Le nombre de lièvres a diminué au cours des dernières années et ce sont des cycles.

Monsieur Sonier, son fils Jonathan et leur complice Jeff Rousselle sont des passionnés de chasse et de piégeage.

Jeff Rousselle Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Jeff Rousselle montre du doigt les coupes à blanc qui détruisent la forêt. Ça n'aide pas du tout. S'il n'a pas son habitat, le lièvre ne peut pas survivre, explique-t-il. Où j'ai l'habitude d'en attraper, il n'y en a pas. D'habitude, j'en attrape plusieurs. Les personnes qui veulent de la viande de lièvre m'appellent. Mais, cette année, je n'ai pas été capable de leur en fournir.

À la défense du coyote

Plusieurs considèrent un peu le coyote comme « le bar rayé des forêts » : il y en aurait trop et il nuirait aux autres espèces. Les trois trappeurs, qui attrapent leur lot de coyotes chaque année, viennent pourtant à la défense de cet animal. Ils considèrent d'ailleurs qu'il n'y en a pas plus qu'au cours des dernières années, mais moins.

Jeff Rousselle avec deux de ses prises Photo : Gracieuseté

Je pense que le problème est ailleurs , dit Jeff Rousselle. Les gens semblent voir plus de coyotes qu'avant. Mais, d'après moi, ce sont les réseaux sociaux qui font que c'est plus visible. L'habitat rapetisse avec les coupes à blanc et les bêtes se rapprochent des maisons.

Le coyote a sa place comme les autres animaux , plaide Gilles Sonier. On parle de la coupe à blanc et de l'arrosage. La raison pour laquelle le chevreuil est rendu si loin dans le nord, c'est à cause des opérations forestières. Et le coyote a suivi le chevreuil.

Éliminer les coyotes : mission impossible

Gilles Sonier estime que de tenter d'enrayer les coyotes serait voué à l'échec.

Même si on voulait éliminer le coyote ce serait à peu près impossible , dit-il. Il est opportuniste et mange à peu près n'importe quoi. L'automne dernier, des coyotes ont mangé des pommes qui avaient été laissées dans le bois par des chasseurs de chevreuils. Les coyotes ne pouvaient pas attraper de lièvres parce qu'il n'y avait pas de neige. Donc, ils viennent plus près des maisons où les autres animaux vont se trouver et vont manger ce qu'ils peuvent trouver.

Il considère par ailleurs que le coyote est beaucoup plus rusé que le renard, donc difficile à attraper.

Jonathan Sonier a la même passion que son père pour le piégeage. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Les trois hommes font le piégeage par passion.