Les remèdes de grand-mère toujours utilisés dans la LNH

Peu en font régulièrement usage, mais tout le monde a en effet une histoire à raconter.

J’ai déjà bu du jus de cornichons pendant un match quand j’étais plus jeune pour m’aider, mais juste une fois , raconte le Québécois Frédérik Gauthier.

C'est la même chose que les électrolytes à ce qu'on nous dit. Ça aide avec les crampes. La moutarde aussi! Frédérik Gauthier, attaquant des Maple Leafs

Le colosse des Maple Leafs est rapidement retourné aux boissons pour sportifs après coup. L'hydratation et la nutrition jouent une grosse partie. Après ça, je me suis assuré de prendre suffisamment de sel [avant et pendant les matchs] pour être sûr que ça ne se reproduise pas.

Alexander Kerfoot à l'époque où il défendait les couleurs de l'Université Harvard. Photo : Getty Images / Maddie Meyer

Son coéquipier Alexander Kerfoot en a vu de toutes les couleurs lors de son passage dans les rangs universitaires américains avec l'Université Harvard.

Au chapitre des remèdes inusités, avez-vous entendu parler des Hotshot? Ce sont de petits paquets d'épices. Il y a du poivre de Cayenne, de la cannelle et plein d'autres choses dedans. Le goût est tout à fait horrible! , pouffe-t-il de rire.

Kerfoot n'a lui-même jamais été victime de crampes musculaires pendant une partie de hockey, mais dit avoir côtoyé plusieurs coéquipiers qui ont eu ce problème.

D'après le prix Nobel de chimie en 2003 Roderick MacKinnon, les crampes musculaires ne sont pas dues à la déshydratation, mais plutôt à des ratés du système nerveux. Les odeurs fortes, voire nauséabondes, permettent de ressaisir le cerveau.

Manger une banane ou ingérer un sachet de moutarde ne permettra pas au corps d'en ressentir les bienfaits assez rapidement pour soulager les crampes musculaires. Vaut mieux étirer le muscle atteint, révèle une étude de l'Université de l'État du Dakota du Nord menée par Kevin C. Miller en 2012. Ce n'est donc pas la composition chimique des remèdes de grand-mère qui soulage les crampes.

À chacun sa recette

Blake Coleman des Devils du New Jersey est en quelque sorte le porte-parole non officiel du remède insolite dans la LNH.

L'attaquant est surnommé à juste titre Pickles par ses coéquipiers. Il est un adepte du jus de cornichons depuis qu'il a découvert l'astuce pour déjouer les crampes alors qu'il représentait l'Université Miami de l'Ohio, dans les rangs universitaires américains. Il en boit régulièrement avant et pendant les matchs afin d'éviter également la déshydratation.

Le département des sciences de la santé, de la nutrition et de l'exercice de l'Université de l'État du Dakota du Nord est revenu à la charge en 2013. Cette fois, les chercheurs ont prouvé que le jus de cornichons met fin aux crampes musculaires 49 secondes plus tôt que l'eau. En moyenne, le liquide vinaigré qui se trouve dans les bocaux de cornichons soulage les crampes en seulement 35 secondes!

Frédérik Gauthier renouera avec le jus de cornichons, mais seulement en dernier recours « parce que ça fonctionne ». Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Dans le monde des athlètes d'élite, chaque heure passée à l'entraînement peut faire une différence. Ces dernières années, des sportifs de haut niveau ont également été sensibilisés aux bienfaits d'une alimentation stricte.

Il va sans dire qu'une hydratation adéquate est aussi essentielle. Certains joueurs de Maple Leafs prendront une boisson protéinée entre les périodes, mais à part ça, c'est plutôt normal , précise Frédérik Gauthier après une séance d'entraînement des siens.

Il n'y a rien comme le jus de cornichons ou la moutarde. Il n'y a rien qui 'top' ça! Frédérik Gauthier, attaquant des Maple Leafs

La victoire coûte que coûte

Pour les gardiens de but, les conditions de jeu sont quelque peu différentes. Certains d'entre eux peuvent perdre jusqu'à 10 litres d'eau par partie, rapportait le site de la Ligue nationale de hockey récemment.

Le gardien auxiliaire des Maple Leafs, Michael Hutchinson, a lui-même eu à faire ses propres expériences pour trouver la recette gagnante.

Je n'ai jamais eu de crampes, mais j'ai vite réalisé que je suais beaucoup quand j'ai fait le saut chez les professionnels , explique le natif de Barrie.

Le gardien de but auxiliaire des Maple Leafs de Toronto, Michael Hutchinson, transpire beaucoup lors d'un match. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Tu te bats comme tu peux. J'ai commencé à boire plus pendant les matchs, mais certaines marques [d'eau embouteillée] me posaient problème , ajoute-t-il. Il s'hydrate désormais exclusivement avec de l'eau de source naturelle. Cette eau lui évite des maux de ventre lorsqu'il en ingère en grande quantité pendant les matchs.

Dans le hockey mineur, je me souviens avoir joué un match de 11 périodes avec la prolongation pendant un tournoi. J'étais parfait. J'avais encore mon jeu blanc et je ne voulais pas prendre une gorgée de plus! Disons que je ne me sentais pas très bien après le match , rigole-t-il.

C'est la première fois qu'il a réellement senti les effets de la déshydratation. À cet âge, tu ne sais même pas quelle devrait être ta routine. Tu es jeune et tu ne penses pas aux conséquences , explique celui qui a pris part à 120 parties dans la Ligue nationale jusqu'ici.

C'est un processus par essais et erreurs. Avec le temps, j'ai trouvé ce qui fonctionne pour moi et ce qui m'aide à être au sommet de mon art. Michael Hutchinson, gardien auxiliaire des Maple Leafs

Les équipes de hockey junior font du bon travail ces jours-ci pour informer les jeunes joueurs de hockey sur les bienfaits d'une alimentation équilibrée et d'une hydratation calculée, selon le gardien de but ontarien.

En somme, l'efficacité des remèdes de grand-mère demeure pour la plupart inexpliquée. Le jus de tomates et l'eau de noix de coco ont aussi été cités par les internautes sur différents blogues. Si ça fonctionne, tant mieux!