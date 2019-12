Besoin important de sang au Nouveau-Brunswick

Des milliers de Canadiens ont besoin de dons de sang durant les fêtes, mais les donneurs se font plus rares durant cette période.

Les hospitalisés ont toujours besoin du sang, même durant le temps des fêtes , rappelle une responsable des collectes pour le Nouveau-Brunswick, Jacqueline Alain.

Puisque plusieurs Canadiens sont sur la route et en vacances, la Société canadienne du sang manque régulièrement de dons à ce moment-ci de l’année.

Chaque année on voit ça, les donneurs sont occupés avec leurs activités et sont peut-être sortis de leur communauté. C’est pour ça qu’on demande à de nouveaux donneurs de venir donner du sang durant les deux dernières semaines de décembre , explique Mme Alain.

La Société tente également d’avoir un nombre constant de donneurs parce que certaines composantes sanguines ont une très courte durée de conservation. C’est le cas des plaquettes, un élément du sang produit par la moelle osseuse, qui ne se conserve que sept jours.

Et entre le 23 décembre et le 5 janvier, puisque la collecte est affectée par différents jours fériés, la Société doit redoubler ses efforts pour trouver des donneurs.

Généralement, toute personne âgée de 18 ans et plus, qui pèse plus de 50 kg, en bonne santé, peut donner du sang.

Certaines collectes de sang seront même ouvertes le 1er janvier dans la province.