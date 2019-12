Transport en commun gratuit dans le Grand Vancouver pour les festivités du Nouvel An

En plus des heures d'opération du service de transport qui sont prolongées, le service de transport sera plus fréquent. Le SkyTrain fermera environ une heure plus tard pour les lignes Canada, Expo et Millennium.

La société de transport encourage les utilisateurs à recourir à l’outil de planification de trajet sur le site web de TransLink.

Les bornes de paiement demeureront ouvertes. TransLink avertit qu’il ne sera pas nécessaire d’utiliser la carte Compass, le bracelet ou les cartes miniatures. Toutefois, les utilisateurs qui commenceront une course avant 17 h le 31 décembre devront taper leur carte sur la borne de paiement afin de payer le tarif régulier.

Les services d’autobus, le SkyTrain et le SeaBus seront offerts selon l'horaire du dimanche pendant la journée du mercredi 1er janvier 2020. Le West Coast Express sera quant à lui fermé.