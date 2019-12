Le Centre du patrimoine juif de l'ouest du Canada dénonce les violences antisémites

Le Centre du patrimoine juif de l'ouest du Canada (Jewish Heritage Centre of Western Canada, JHCWC) condamne la récente attaque à l'arme blanche , survenue samedi soir, qui a fait cinq blessés lors d'une fête religieuse juive dans la résidence d'un rabbin, près de New York.

La directrice générale du JHCWCJewish Heritage Centre of Western Canada , Belle Jarniewski, souligne que des incidents antisémites violents sont de plus en plus nombreux aux États-Unis et qu'il faut prendre la situation très au sérieux .

Mme Jarniewski croit que les discours extrêmes de certains dirigeants politiques à travers le monde incitent à la haine. Il y a 10 ans, il n’était pas acceptable socialement de prononcer des choses pareilles, souligne-t-elle. Et aujourd’hui, quand on entend des choses horribles de certains leaders, il y a des personnes qui se sentent plus libres de dire des choses racistes.

Elle croit par ailleurs que l’éducation, dès l’école primaire, est un remède essentiel aux discours haineux. Plus on en sait sur les religions, les traditions des autres, plus il est difficile de haïr , lance Mme Jarniewski.

Elle remarque que le nombre d’enseignants qui font des demandes pour une présentation a augmenté dans la dernière année. On fait des présentations sur la Shoah avec un survivant, des présentations sur l’histoire antisémite au Canada , explique-t-elle.

Entendre un témoin change une personne pour la vie. Belle Jarniewski, directrice générale du Centre du patrimoine juif de l'ouest du Canada

Cette dernière est également membre de la délégation canadienne de l’Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (AIMH) qui a lancé en décembre, lors d’une réunion au Luxembourg, de nouvelles recommandations sur l’enseignement de l’Holocauste.