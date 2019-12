Possibles intoxications alimentaires : les Banquets Huguette s’expliquent

Selon l'ancien propriétaire, qui a vendu l'entreprise à sa fille, Robert Labrecque, 31 cas de maladie ont été rapportés au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec entre le 23 et le 25 décembre.

Le MAPAQ a envoyé des inspecteurs pour tenter de trouver la source de la contamination.

Ils ont fait une expertise au niveau du jambon, du poulet, du chou et des oeufs. Ils sont partis avec ça puis ils ont envoyé ça à Québec pour analyse par des microbiologistes. Robert Labrecque, ancien propriétaire, Banquets Huguette

Le Ministère a exigé un grand ménage des lieux et a demandé aux Banquets Hugette de jeter les aliments potentiellement contaminés avant de donner le feu vert à la reprise de la production. Le MAPAQ croit que la contamination pourrait venir d'un virus et non pas d'une bactérie, soutient Robert Labrecque.

La provenance du virus, bien ça peut être dans les entrepôts, ça peut être un livreur contaminé, ça peut être un de nos employés , avance-t-il.

La propriétaire, Sarah Labrecque, se sent démunie face à la situation. Elle précise avoir mis à la poubelle l'équivalent de milliers de dollars pour éviter que le scénario des derniers jours ne se répète.

C'est un événement malheureux. C'est sûr que ce n’est pas voulu puis la bactérie ou le fameux virus, il vient d'où? Nous autres aussi on est désarmés face à ça. Sarah Labrecque, propriétaire, Banquets Huguette

Les résultats des analyses devraient être connus dans les prochains jours.

Entretemps, quelques clients ont choisi d’annuler leur commande.