Déménagement de La Cuisine collective de Matane : Pascal Bérubé vise 2020

Les locaux de l’organisme ne conviennent plus aux besoins de l'organisme. Ce dernier souhaite toujours emménager dans les anciens locaux de la Co.Mode Verte, situés au centre-ville.

Au printemps dernier, le projet avait dû retourner à la case départ avec la perte d’une subvention fédérale de 400 000 $.

Le bâtiment de l'ancienne ressourcerie est située sur la rue Saint-Jérôme au centre-ville de Matane Photo : Radio-Canada

Entre-temps, Pascal Bérubé s’était retourné vers Québec pour solliciter un appui financier. Pour lui, cette réponse accompagnée d’un montant de 20 000 $ envoie un message positif pour la suite des choses.

On a un objectif ambitieux de plusieurs centaines de milliers de dollars , admet-il. La rencontre que j’ai eue cet automne avec les représentants de La Cuisine collective et le ministre Jean Boulet a donné un montant qui peut apparaître modeste, mais c’est un premier pas pour une démarche qu’on souhaite voir se concrétiser en 2020.

Le député et le conseil d’administration comptent examiner tous les programmes possibles avec les différents partenaires comme la MRC de la Matanie et la Ville de Matane. L’important est de trouver la somme nécessaire à l’acquisition du bâtiment pour le moment , indique le député.

L'arrière de l'édifice de la Co.Mode Verte serait démoli pour favoriser le prolongement de la Promenade des Capitaines. Photo : Radio-Canada

Pascal Bérubé compte faire valoir plusieurs points, dont le fait que les services de La Cuisine collective s’adressent aux plus démunis. De plus, ce déménagement contribuerait à la revitalisation du centre-ville de Matane, suivant un plan élaboré par la Ville. L’organisme fait aussi office de banque alimentaire, un service qui n’existe pas comme tel en Matanie alors qu'on en retrouve dans la Matapédia et dans la Mitis.

De son côté, la directrice de La Cuisine collective, Hélène Jolicoeur, se réjouit de cette nouvelle. On est tous très heureux de cet appui financier et on apprécie énormément l’aide de Pascal Bérubé , souligne-t-elle.

Elle n’a toutefois pas souhaité commenter davantage, préférant attendre à la mi-janvier, moment où le conseil d’administration doit se réunir pour faire le point sur cette campagne et fixer de nouveaux objectifs pour l’année.