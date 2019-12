6 mois de retard pour les travaux du port entre Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon

Les rénovations du quai à Fortune, qui permettront le transport des véhicules sur le traversier qui relie Terre-Neuve à l’archipel français de Saint-Pierre-et-Miquelon, seront prolongées de six mois.

Earl Rose, président de la Société portuaire de Fortune, a indiqué à Radio-Canada lundi que depuis la signature d’une entente de 5,25 millions de dollars pour financer l’agrandissement du port en juillet dernier, les autorités françaises ont demandé à plusieurs reprises des changements aux plans de construction.

Ils ont fait des changements et ça nous a retardés un peu. On s’est entendu sur un nouveau plan et ils [les Français] l’ont changé encore une fois , explique M. Rose. Au début du mois de décembre, nous avons enfin convenu d’un nouveau plan.

M. Rose indique que depuis juillet dernier, les ingénieurs français ont demandé des changements aux spécifications techniques de la rampe suspendue et du flotteur du quai. La société portuaire a aussi dû modifier l’emplacement d’une nouvelle cale pour éviter des embouteillages lors de l’embarquement des traversiers.

En attente des rénovations depuis 2018

Depuis 2018, le Suroît et le Nordet, deux traversiers de 50 millions de dollars achetés par le gouvernement français, ne peuvent transporter aucun véhicule à cause de l'inaccessibilité du quai à Fortune.

En juillet, lors de la signature de l’entente entre la société portuaire, le gouvernement canadien fédéral et le gouvernement français pour financer les rénovations du quai et des installations de l’Agence des services frontaliers du Canada, les partis espéraient terminer les travaux en janvier 2019.

Deux nouveaux traversiers achetés par Saint-Pierre et Miquelon ne peuvent toujours pas transporter des véhicules à cause des problèmes avec le quai à Fortune. Photo : Radio-Canada

C’était l’objectif. Nous voulions que les rénovations soient complétées maintenant, ou au plus tard vers la fin du mois de janvier , se désole Charles Penwell, maire de Fortune.

Earl Rose indique que la société portuaire a dû attendre jusqu’au mois de décembre pour commander les matériaux nécessaires aux travaux. Les rénovations devraient enfin commencer au milieu de janvier.

Le maire Penwell espère que les travaux seront effectués à temps pour la saison touristique l’été prochain.

Un inconvénient majeur

Il y a moins de personnes qui prennent le traversier à ce moment de l’année, au moins d’un point de vue touristique, alors je pense que ces retards touchent plutôt les gens de Saint-Pierre , observe-t-il.

C’est un inconvénient pour eux, les gens de Saint-Pierre, parce qu’une fois que ces rénovations sont complétées, ils pourront prendre leurs véhicules avec eux quand ils voyagent à Terre-Neuve.

Le président de Saint-Pierre-et-Miquelon, Stéphane Lenormand, n’était pas immédiatement disponible pour une entrevue.

M. Lenormand avait indiqué à Radio-Canada en juillet dernier que les rénovations du port de Fortune allaient mener au désenclavement de notre archipel et aux échanges sportifs et culturels avec Terre-Neuve.

Le Suroît et le Nordet peuvent transporter 200 passagers, 15 voitures et 3 camions de transport.