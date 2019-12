Plusieurs régions du Nouveau-Brunswick sans service de raccompagnement Nez rouge

Originaires de Montréal, Kenneth et Christina ont emménagé à Moncton au Nouveau-Brunswick il y a quelques mois. En décembre, comme chaque année, ils ont souhaité devenir bénévoles pour Opération Nez rouge.

En s'informant, ils apprennent que le service de raccompagnement n’est pas offert à Moncton et que la centrale la plus proche se situe à 150 kilomètres, à Saint-Jean.

Le couple décide quand même d'offrir ses services. Chaque week-end, il fait donc les quatre heures de route nécessaires pour offrir son aide.

Le couple conduit 150 kilomètres pour offrir ses services à l'organisation Nez rouge la plus près. Photo : Radio-Canada

On a eu une bonne expérience [avec Nez rouge] à Montréal et on voulait la reproduire dans notre nouvelle ville, et là, on l'a trouvée à Saint-Jean , explique Christina Critchlow.

La distance lui importe peu, mais le couple aimerait que les résidents de Moncton bénéficient du même service.

Je trouve que c’est important que tout le monde puisse sortir, aller boire et ne pas avoir de questions sur comment ils devront se rendre à la maison. Christina Critchlow, bénévole chez Opération Nez rouge

Un service souhaité de toute part

Moncton n'est pas la seule ville du Nouveau-Brunswick qui ne dispose pas du service.

À l'heure actuelle, seuls les fêtards de la région Chaleur, d'Edmundston, de la Péninsule acadienne et de Saint-Jean peuvent en profiter.

On aimerait ça en avoir à Moncton, on aimerait ça en avoir à Fredericton, on aimerait ça en avoir à Campbellton, Miramichi, plusieurs autres endroits au Nouveau-Brunswick , réclame Gaétan Germain, coordonnateur au développement du Nouveau-Brunswick pour Opération Nez rouge.

OBNL recherché

Le service a déjà été offert à Moncton dans le passé, mais les raccompagnements ont cessés en 2006. Opération Nez rouge est toujours à la recherche d’un organisme à but non lucratif qui accepterait de chapeauter le projet.

La première chose que ça prend pour organiser une opération Nez rouge, c’est d’avoir un maître d’oeuvre , note M. Germain.

Le service de raccompagnement permettrait à davantage de personnes de fêter de manière responsable durant les Fêtes.

Nez rouge a effectué plus de 2300 raccompagnements l'an dernier au Nouveau-Brunswick.

L'organisation existe depuis 36 ans.

D'après un reportage de Rose St-Pierre