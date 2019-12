Les nouvelles règles limitant la promotion du vapotage en vigueur mercredi en Ontario

Le nouveau règlement ontarien sur l’interdiction de la promotion des produits de vapotage dans les dépanneurs et les stations-service entre en vigueur mercredi.

Les changements ont été annoncés par les progressistes-conservateurs à l’automne, en réponse à des recherches qui démontraient que le vapotage était en hausse chez les jeunes de la province.

Le nouveau règlement devrait harmoniser les règles sur la promotion du vapotage avec l'interdiction actuelle de la promotion des produits du tabac en magasin.

Le gouvernement permettra que les produits de vapotage soient promus dans des boutiques spécialisées dans le vapotage et le cannabis, qui sont accessibles aux personnes âgées de 19 ans et plus.

Une porte-parole de la ministre ontarienne de la Santé Christine Elliott a affirmé que le gouvernement s'attend à présenter des règlements supplémentaires visant à protéger les jeunes du vapotage au cours de la nouvelle année.

L'Ontario s'apprêtait à interdire la promotion des produits de vapotage dans les dépanneurs en 2018, sous le gouvernement libéral précédent, mais le gouvernement Ford avait mis ces changements en veilleuse après son élection.