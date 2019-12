Où célébrer le Nouvel An gratuitement en Ontario?

À Toronto, des festivités ont lieu à compter de 20 h 30 à la place Nathan Phillips  (Nouvelle fenêtre) de l’hôtel de ville. Un cracheur de feu et la DJ Nana Zen, notamment, divertiront la foule, en attendant les feux d'artifice à minuit.

Pour les plus petits, nombre de bibliothèques de la Ville Reine tiendront un décompte du Nouvel An  (Nouvelle fenêtre) à midi, mardi.

En banlieue de Toronto, des célébrations sont prévues à Mississauga à Celebration Square  (Nouvelle fenêtre) à partir de 20 h le 31 décembre, mettant en vedette entre autres Mini Pop Kids et l'artiste hip-hop Jazz Cartier.

À Brampton, les festivités ont lieu à partir de 18 h 30 à Garden Square  (Nouvelle fenêtre) en compagnie notamment de l'artiste récipiendaire d'un prix Juno Magic!

Des activités sont aussi organisées pour les familles au Delpark Homes Centre d'Oshawa  (Nouvelle fenêtre) de 18 h à 21 h, mardi.

Dans le Nord

Le comité Families First de North Bay invite la population à des activités familiales gratuites au parc Thompson, au Memorial Gardens et au YMCA, mardi de 17 h à 21 h.

Le programme inclut du patinage libre, un bain libre à la piscine, des jeux gonflables et des feux d’artifice.

Les participants sont invités à apporter des denrées non périssables pour la banque alimentaire locale.

À Timmins, il y a une séance gratuite de patinage à l'aréna McIntyre mardi, de 10 h à 11 h 30.

Mercredi, la Ville de Thunder Bay souligne le 50e anniversaire de la fusion de Port Arthur et de Fort William, qui a créé la ville actuelle, avec deux activités gratuites.

De 10 h 30 à midi, le maire Bill Mauro et la lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Elizabeth Dowdeswell, invitent la population à un déjeuner de crêpes à l’Arsenal O’Kelly  (Nouvelle fenêtre) .

Puis en après-midi, les résidents et visiteurs sont conviés à une séance de patinage à l’aréna de Fort William  (Nouvelle fenêtre) , de 13 h à 15 h.

Dans le Sud-Ouest

À LaSalle, les familles peuvent nager et patiner gratuitement durant l'après-midi au complexe récréatif et culturel Vollmer  (Nouvelle fenêtre) .

Il y aura aussi des feux d'artifice à 19 h 30.

À Windsor, il est possible de voir des décorations illuminées du temps des Fêtes jusqu'au 7 janvier au parc Jackson  (Nouvelle fenêtre) .

Quelques activités payantes

Dans le Grand Sudbury, Science Nord  (Nouvelle fenêtre) propose des d’activités familiales le 31 décembre de 11 h à 17 h, avec notamment la présence d’animaux exotiques et des présentations de films IMAX.

Des activités familiales sont aussi organisées le 31 décembre au Parc historique du Fort William  (Nouvelle fenêtre) , près de Thunder Bay, de 18 h à 22 h. Au menu : patinage, raquette, concours de sciage de bûches et démonstrations d’artisanat autochtone, notamment.

La soirée se terminera par des feux d’artifice.

À Iroquois Falls, les groupes nord-ontariens Sabrina & The FAMJAM! et Mearl and the Flows seront en spectacle au Access Transit Hall  (Nouvelle fenêtre) , pour marquer la fin de 2019.

La Municipalité de Killarney, au sud du Grand Sudbury, lancera les célébrations de son 200e anniversaire mardi soir par un souper et une danse de la veille du jour de l’An au Veteran’s Memorial Hall.

Les places pour le souper sont limitées, mais ceux qui souhaitent seulement participer à la danse peuvent acheter leur billet à la porte, au coût de 15 $.

À Windsor, le parc aquatique Adventure Bay  (Nouvelle fenêtre) offre une entrée gratuite pour chaque billet acheté, mardi, de 10 h à 16 h.