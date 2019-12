Plus de 30 000 infractions pour insalubrité dans les restaurants de la Saskatchewan

Malgré des milliers d’infractions dans des centaines de restaurants, dont certains qui en cumulent plus d’une dizaine, la Saskatchewan n’a imposé aucune amende pour avoir enfreint les règles d’hygiène et de salubrité.

CBC News a recueilli et compilé les données sur l’inspection de restaurants à partir du site du gouvernement provincial. Le constat : plus de 31 700 infractions ont été notées entre avril 2016 et avril 2019. Elles font suite aux 25 000 inspections des 4900 restaurants de la Saskatchewan.

Douze restaurants ont été fermés par la province au cours des quatre dernières années, mais aucune amende n’a jamais été donnée. Le gouvernement dit qu’il préfère l’éducation à la répression, et assure que son approche est efficace.

Les restaurants sont censés faire l’objet d’une inspection de routine une fois par année, mais celles-ci peuvent également avoir lieu à la suite d’une demande du propriétaire ou d’une plainte.

Les principaux contrevenants

Le restaurant Little Saigon 2, à Regina, a enregistré le plus grand nombre d’infractions dans la province, soit 118 au total, allant de l’étiquetage inadéquat des produits chimiques aux problèmes de parasites.

Le propriétaire Hai Le n’a pas voulu accorder d’entrevue à CBC, mais il note dans un courriel que la gestion du restaurant est difficile, car ses activités ont considérablement ralenties dans les derniers temps. Il explique qu’il ne peut pas se permettre financièrement d’apporter les changements recommandés par les inspecteurs.

Honnêtement, je suis ruiné. Hai Le, propriétaire du restaurant Little Saigon 2

Hai Le affirme que les inspecteurs en salubrité visitent régulièrement son établissement — parfois chaque semaine — et qu’ils trouvent toujours quelque chose qui cloche. Les problèmes sont très petits , dit-il, mais comme les inspecteurs viennent souvent, il n’arrive pas à s’ajuster.

Fritou Chicken est l'un des principaux violateurs des normes sanitaires dans la province. Son propriétaire, Deepansh Mohan, estime que certains inspecteurs en salubrité sont injustes. Photo : Radio-Canada / Heidi Atter

Avec ses 85 contraventions, le restaurant Fritou Chicken, lui aussi à Regina, est un autre délinquant. Un rapport d’inspection datant de la mi-avril fait état de 12 infractions, notamment l'absence de formation en matière d'hygiène pour le personnel, la manipulation d'aliments par des employés sans se laver les mains et la conservation des aliments à une température inappropriée.

Deepansh Mohan, le propriétaire, affirme que les infractions n’ont rien à voir avec l’insalubrité de son établissement, mais plutôt avec les inspecteurs eux-mêmes.

Chaque jour, nous nettoyons, nous assainissons. Mais, si l’inspecteur sanitaire ne vous aime pas, il vous fera perdre des points. Deepansh Mohan, propriétaire du restaurant Fritou Chicken

Simon Kapaj, un médecin de la Saskatchewan Health Authority, assure que les inspecteurs travaillent avec intégrité et avec le plus grand professionnalisme .

Il ajoute que les rapports d’inspection sont souvent révisés et que le personnel est régulièrement transféré d’un restaurant à l’autre. Il souligne par ailleurs que les inspecteurs détiennent un certificat de l’Institut canadien des inspecteurs en santé publique ( ICISPInstitut canadien des inspecteurs en santé publique ).

Rob Stadnyk, inspecteur depuis plus de 20 ans, explique qu’une longue liste d’éléments est examinée à l’intérieur d’un établissement, comme les planchers, les murs et les plafonds, ainsi que les techniques de lavage des mains, la formation du personnel et la présence de parasites. Ce qui est trouvé par un inspecteur lors d’une visite détermine la fréquence à laquelle ils reviennent, explique-t-il.

Éduquer plutôt que réprimer

Dans une déclaration, le ministère de la Santé de la Saskatchewan note que la loi provinciale et les mesures d’éducation qui en découlent sont très efficaces .

Un restaurant mis à l’amende de façon récurrente n’est pas forcément dangereux, peut-on y lire. Tout établissement de restauration qui détient un permis valide doit être considéré comme sécuritaire par le public , indique le ministère.

Le Dr Richard Mathias, professeur émérite de médecine à l’École de santé publique de l’Université de la Colombie-Britannique, convient que l’éducation est la meilleure façon de réduire les délits, mais encore faut-il que les récidivistes aient des conséquences selon lui.

Si vous avez une pénalité, mais que nous n’y êtes pas confronté, c’est comme si vous n’en aviez pas , dit le Dr Mathias.

Être restaurateur dans un endroit reculé

Le restaurant Lil Izzy’s Family, dans la petite communauté de Buffalo Narrows, dans le nord de la province, a reçu 63 infractions en trois ans.

Le propriétaire, Isidore Petit, souligne qu’il est difficile de se procurer des ingrédients frais lorsqu’on fait affaire dans une municipalité en retrait. Malgré qu’il ait commis plusieurs infractions, Isidore Petit estime que les inspecteurs sanitaires sont une ressource précieuse.

Ils sont là depuis le début et ils font leur travail. Ils ont été un atout pour moi, pour me faire savoir ce qui doit être fait. Isidore Petit, propriétaire du restaurant Lil Izzy's Family

Amendes dans les provinces voisines

Au Manitoba, des douzaines de restaurants sont pris sur le fait chaque année, les amendes allant de 200 $ à plus de 700 $, et certains d’entre eux ferment même leurs portes.

Seulement à Edmonton, en Alberta, sept restaurants ont dû payer des amendes au cours de l’année 2018-2019.

Même si la Saskatchewan n’a donné aucune amende, la province a délivré certains permis assortis de restrictions. Leur nombre est passé de 147 en 2017-2018 à 114 en 2018-2019, une baisse de 22 %.

Avec les informations de Morgan Modjeski