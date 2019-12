L'Estrie épargnée par la pluie verglaçante

L'Estrie devrait être épargnée par les précipitations de pluie verglaçante qui se sont abattues sur le sud de l'Ontario au cours des dernières heures et être simplement recouverte de neige, selon Environnement Canada.

Si les nombreux avertissements et bulletins météorologiques spéciaux pour l’est du pays ont notamment forcé l'annulation de dizaines de vols à Montréal, la région devrait plutôt s'en tirer à bon compte.

On s'attend surtout à de la neige , soutient Simon Legault, météorologue chez Environnement et urgences climatiques Canada.

De la poudrerie a commencé à réduire la visibilité des automobilistes en Estrie vers midi lundi. L'air chaud provenant des États-Unis et qui se dirige vers les Maritimes devrait ainsi faire tomber près d'une trentaine de centimètres de neige sur la région d'ici mercredi matin.

Ce n'est rien pour inquiéter pour le tournant du Nouvel An, mais pour les gens qui auront à se déplacer, c'est surtout ce soir et cette nuit qu'il faudra faire attention. Si on va vers l'Ontario, vers Québec ou vers les États-Unis, il y a aussi des complications prévues du côté des précipitations , précise M. Legault.

En matinée, la Ville de Sherbrooke s'est tout de même dite prête à intervenir et a invité la population à éviter de se déplacer pour faciliter le déneigement. L'interdiction de se stationner dans les rues demeurera par ailleurs en vigueur.