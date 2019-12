Justin Leblanc, 18 ans, des Îles-de-la-Madeleine, et Lola Bernard 21 ans, originaire de France et étudiante en photographie au cégep de Matane, se sont prêtés au jeu cette année. Tous deux qualifient l'expérience comme enrichissante et positive.

Le Madelinot en était à sa première expérience et a occupé la fonction de député. Il ne faut pas oublier que le Parlement jeunesse est hiérarchisé , mentionne le jeune politicien, qui explique que plus on participe d'année en année, plus on grimpe dans l'échelle du pouvoir.

De son côté, Lola Bernard a agi à titre de photographe de l'événement. Je dois photographier les députés et les ministres, ensuite je dois télécharger les photos, [puis il faut] que je les retouche et que je les envoie au journal et la presse , décrit-elle.

C'est le goût de la politique qui a motivé Justin Leblanc à présenter sa candidature. J'avais carrément le goût de voir à quoi ressemblait l'Assemblée nationale dans la vraie vie , raconte celui qui souhaitait parfaire ses connaissances des rouages de la politique québécoise.

Justin Leblanc, qui étudie au Cégep de la Gaspésie et des Îles, a donc profité du long congé des Fêtes pour se rendre dans la capitale nationale.

J'avais le goût de comprendre comment ça marchait pour peut-être un peu changer les choses dans le futur. Justin Leblanc, membre du 70e Parlement jeunesse

Une expérience unique

Pour Lola Bernard, l'expérience de photojournalisme et le goût d'apprendre le système politique québécois, différent de celui de la République française, l'ont motivée à s'inscrire. C'est pourquoi j'ai fait ce stage, c'était pour voir si ça allait me plaire et si je me dirige vers cette voie-là pour plus tard , dit-elle.

Le Madelinot affirme pour sa part avoir préféré de loin les moments où il a siégé en chambre. On a l'occasion de pratiquer nos compétences orales devant tous les autres et de mousser notre point. On sent vraiment qu'on fait partie de l'aventure , souligne-t-il.

Justin Leblanc se dit ouvert à se présenter dans l'arène politique éventuellement. Il y a des chances que oui [...] je suis un peu indécis quant à mon avenir, mais il y a des chances , laisse-t-il entendre.

Tant Justin Leblanc que Lola Bernard comptent réitérer l'expérience l'an prochain pour la 71e session du Parlement jeunesse.