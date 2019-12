Ces technologies qui changent la vie des résidents en foyers de soins

Un haut-parleur intelligent Google lui permet de contrôler son éclairage, son ventilateur, son lit, son téléviseur et d’autres appareils connectés au réseau sans fil.

Un haut-parleur intelligent permet à Jacklyn Carter de gérer elle-même plusieurs autres appareils dans sa chambre par commandes vocales. Photo : CBC/Craig Paisley

Elle n’a plus besoin d’appeler chaque fois des préposés aux soins qui faisaient tout cela pour elle auparavant, souligne-t-elle.

Mme Carter dit qu’elle espérait de telles inventions depuis l’accident qui l’a rendue quadriplégique il y a 21 ans : un faux-pas sur une échelle de piscine qui l'a fait glisser et qui l'a paralysée à vie.

Jacklyn Carter vit dans le foyer de soins Northwood situé dans le quartier nord d’Halifax. L’organisme sans but lucratif gère deux établissements qui comptent en tout plus de 600 résidents.

Contrôle et dignité

Northwood utilise des outils technologiques dans le but de donner un peu plus d’autonomie aux résidents, de réduire les risques de blessures chez ses employés et de laisser plus de temps à ces derniers pour répondre aux besoins médicaux des résidents.

La qualité de vie des résidents est grandement améliorée quand ils peuvent contrôler eux-mêmes certains aspects de leur vie. C’est ce qui définit la dignité humaine, explique la présidente de Northwood, Janet Simm.

L’entreprise Novalte, qui a installé cet équipement dans la chambre de Mme Carter, estime que le système fait gagner 45 minutes par jour aux préposés, qui n’ont plus à faire certaines tâches anodines et qui peuvent ainsi se concentrer davantage sur les soins à prodiguer aux résidents.

Le système a toutefois des limites. Northwood a récemment détecté un virus informatique dans ses ordinateurs et a temporairement désactivé Internet dans ses deux établissements. Les haut-parleurs intelligents ne peuvent fonctionner sans Internet. Le service a été rétabli dimanche.

Le Paraglide : un projet d'ingénierie maison

Bien des résidents de foyers de soins n’ont pas la force physique nécessaire pour même changer de position dans un fauteuil roulant. Il faut chaque fois qu’un ou deux préposés les aident à bouger dans leur fauteuil, au risque de se blesser en les soulevant.

À la demande de Northwood, l’entreprise Mackenzie Healthcare Technologies a lancé un projet d’ingénierie de trois ans dans l’espoir de résoudre le problème. Après avoir investi des centaines de milliers de dollars dans cette recherche, l’entreprise a produit un appareil qu’elle nomme Paraglide.

L'appareil Paraglide permet aux utilisateurs de changer de position eux-mêmes dans leur fauteuil roulant à l'aide d'un cylindre rotatif et d'un tapis. Photo : CBC/Craig Paisley

Les divers modèles peuvent repositionner dans leur fauteuil roulant des personnes pesant jusqu’à 250 kilos (550 livres). L’appareil signale automatiquement à ces personnes qu’elles doivent changer de position une fois par heure pour réduire les risques de plaies de lit et d’autres blessures du genre.

Si la personne glisse vers l’avant du fauteuil, par exemple, l’appareil la repositionne dans le fond du fauteuil à l’aide d’un tapis relié à un cylindre rotatif. Les personnes qui l’utilisent peuvent changer de position elles-mêmes dans leur fauteuil roulant de 8 à 15 fois de plus par jour que celles qui ne l’utilisent pas, selon le PDGprésident-directeur général de Mackenzie Healthcare Technologies, Matthew MacKenzie.

Le Paraglide va entraîner une baisse du nombre de plaies de lit, réduire les risques de blessure chez les préposés et laisser plus de temps à ces derniers pour prodiguer des soins plutôt que changer la position des résidents dans leur fauteuil roulant, explique M. MacKenzie.

Il dit être heureux à la pensée d’améliorer la qualité de vie des personnes à mobilité réduite après avoir investi autant de temps, d’efforts et d’argent pour mettre au point cet appareil.

La surface du tapis du système Paraglide est rugueuse d'un côté pour entraîner la personne et soyeuse de l'autre côté pour faciliter le glissement sur le siège. Photo : CBC/Craig Paisley

Commercialisation à l'international

Northwood met l’appareil à l’essai et cherche à élargir son utilisation. Matthew MacKenzie et son équipe ont d’ailleurs fait une démonstration au Japon plus tôt ce mois-ci dans un établissement de soins prolongés qui compte plus de 25 000 résidents.

La commercialisation du Paraglide est prévue pour le début de la nouvelle année. Le prix estimé sera de 1100 $ US l’unité dans le cas des établissements et de 1400 $ US l’unité dans le cas des particuliers.

Novalete planifie pour sa part d’augmenter le nombre de chambres équipées de son système chez Northwood d’ici le mois de mars.

La directrice de l’association des foyers de soins de la Nouvelle-Écosse, Michele Lowe, espère que ces appareils seront bientôt disponibles pour tous ces établissements. Les foyers de soins manquent de personnel et toute solution qui bénéficie à la fois aux résidents et aux préposés est bien accueillie, explique Mme Lowe.

Avec les renseignements de David Burke, de CBC