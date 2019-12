Les employés de l’ABI célèbrent autrement cette année

À cette date-ci, en décembre 2018, on baignait dans l’incertitude au beau milieu d’un lock-out qui s’est étendu sur un an et demi et qui a finalement pris fin en juillet 2019.

À ce jour, la période de retour au travail progressif est avancée et la majorité des employés ont réintégré leur poste ou le feront sous peu.

Sur les ondes de l’émission Facteur matinal, diffusée lundi, trois employés de l’usine de Bécancour ont témoigné d’une période des Fêtes passablement plus douce cette année.

Caroline Lemay se rappelle la réorganisation qui avait été nécessaire l’an dernier, que l’on pense à la sensibilisation des enfants face à la situation ou aux habitudes de charité perturbées, alors que les besoins gagnaient de nouveaux foyers.

Cela dit, l’épreuve aura eu aussi son petit avantage, fait-elle valoir. Ce qui est bien, c’est que la famille reste. La magie de Noël, c’est la famille et, pour une fois, je n’avais pas à travailler ni à Noël ni au jour de l’An. C’est peut-être le côté positif que j’y ai vu, de pouvoir être avec ma famille pour les deux congés.

Au boulot pour la période des Fêtes

Cette année, la situation est toute autre, remarque Dave Sutherland. Dans le contexte actuel, on prend plutôt les bouchées doubles afin que l’usine reparte totalement.

Presque personne n’a de vacances. Les vacances ont été écoulées avant qu’on rentre à l’usine et il est plus difficile d’avoir des congés. On est moins de monde, moins de gens formés aussi, dit-il. On veut que l’usine redémarre, donc on met l’épaule à la roue et on fait avec. On va passer le temps des Fêtes à l’usine. On fait notre effort là-dedans.

M. Sutherland, qui compte 20 ans de service, précise par ailleurs qu’il fera bon avoir des sujets de discussion passablement plus agréables cette année au sein de la famille, de la parenté et entre amis. Des propos autres qu’axés sur le conflit qui monopolisait les conversations l’an dernier.

Les commentaires

Pour les employés de l’ABI, les commentaires entourant ce conflit demeurent l’un des aspects qui aura été le plus difficile à gérer.

Caroline Lemay souligne que contrairement à une personnalité connue qui a l’habitude de vivre sous les feux de la rampe et de gérer les critiques, les employés de l’usine de Bécancour vivaient la situation sans expérience en la matière.

Parfois, les commentaires témoignaient d’ailleurs d’un manque d’information qui créait son effet.

J’avais un travail. Avec le lock-out, on nous a mis dehors et c’est comme si la population essayait de nous faire sentir coupable de ça. C’était un peu irréaliste , souligne-t-elle.

Dave Sutherland renchérit. C’est le côté où j’ai eu le plus de difficultés durant le conflit.

Sur un plan monétaire, il a pu se débrouiller avec l’aide de sa conjointe, mais le côté personnel, le regard des autres, le fait qu’on essayait de nous faire porter le fardeau de tout ça, ça a été le côté où j’ai eu le plus de misère.

Parfois, les gens demandent où je travaille et je dis que je travaille dans le parc industriel de Bécancour. Je ne nomme pas l’usine parce que ça amène des discussions. Dave Sutherland, employé de l'ABI.

Louis Noël a vécu les choses de la même manière, d’autant plus qu’au début des négociations, on ne s’attendait nullement à s’en aller en conflit, et encore moins à se faire tomber dessus par la population, fait-il remarquer.

Ça nous a comme un peu explosé dans la face, dit-il. La compagnie arrivait avec plein de demandes, on essayait de sauver les meubles, de limiter les dégâts , note-t-il.

Les employés considèrent que dans les faits, les jugements négatifs provenaient d’une minorité de personnes au sein de la population, mais qu’ils les entendaient davantage, au cours des six premiers mois du moins.

On a apprivoisé ça tranquillement et, à la fin, ça nous affectait moins.

Du positif

Pour les trois employés, la solidarité qui s’est tissée dans le clan des employés et les structures qui ont été mises en place pour se soutenir et s’entraider sont des aspects positifs qui sont ressortis du conflit et qui ont soudé les travailleurs.

M. Sutherland apprécie le fait qu’il s’est fait de nouveaux amis sur les lignes de piquetage, des gens qu’il ne fréquentait pas au sein de l’usine, et qui sont devenus des proches en période de conflit.

Les syndiqués avaient appris le 11 janvier 2018 que la direction de l'ABI les mettait en lock-out. Ils venaient de rejeter la dernière offre patronale. Photo : Radio-Canada

Louis Noël, avec ses 21 ans de service, a pour sa part été épaté par l’aide qui est venue des autres syndicats au Québec, au Canada, aux États-Unis et même ailleurs dans le monde.

L’appui a été incroyable. Je crois qu’on a frôlé les dix millions de dollars de dons d’autres syndicats. Ça ne s’était jamais vu nulle part. Ça a été quelque chose de grandiose, dont on va se souvenir tout le temps. Louis Noël, employé de l'ABI

Les voeux de 2020

Les trois employés souhaitent désormais que l’usine redémarre de manière complète et efficace. En janvier, tout le monde devrait être revenu et de nouvelles embauches sont prévues, pour un nouveau départ, disent-ils.

D'après une entrevue diffusée à l'émission Facteur matinal