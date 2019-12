Un hôpital tente de briser la barrière du genre

À l’Hôpital St. Michael’s de Toronto, il était habituel de voir une seule résidente en neurochirurgie par an. Mais cette année, il y en a sept.

Le chef du service de neurochirurgie de l’Hôpital, le Dr Michael Cusimano, explique qu'il avait cette inégalité des sexes en tête lorsqu'est venu le temps d’accepter des résidents dans son service pour cette année.

La société a pris du retard pour attirer des femmes dans la spécialité, les faire progresser et faire en sorte qu'elles occupent des postes de direction , estime-t-il.

La directrice médicale de l’Institut Krembil Brain de Toronto, la Dre Gelareh Zadeh, se souvient d'avoir été la seule femme de la classe lors de ses études en neurochirurgie.

Elle raconte qu'elle a toujours pensé qu'un jour, cela changerait.

La Dre Gelareh Zadeh est neurochirurgienne et directrice médicale du Krembil Brain Institute de Toronto, un rôle qu'elle dit avoir obtenu non seulement grâce à son travail acharné, mais aussi parce que son hôpital a fait de la place aux femmes qui dirigent.

Selon elle, si les salles d’opération sont en retard en matière de diversité, c’est parce que les hommes qui sont au sommet ne font pas aux femmes la place nécessaire.

La vie d’un résident en chirurgie est souvent faite de gardes de nuit, d’opérations complexes et de longues heures de concentration où la vie d’un patient est entre ses mains.

C’est cette acuité qui m’a fait choisir la neurochirurgie , explique la résidente Han Yan.

Pour elle, nul doute qu’il y aura plus d’équilibre entre les hommes et les femmes dans cette spécialité quand les portes des salles d’opération s’ouvriront davantage à elles.

Je me souviens quand j’étais étudiante en médecine, il y avait un résident qui racontait qu’il avait développé une excellente relation avec son mentor, qu’ils allaient voir des matchs de hockey ensemble et prendre des bières après le travail. Et je me souviens d’avoir pensé alors : est-ce que moi aussi j’aurai cette chance?

Dre Han Yan, résidente