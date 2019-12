Le budget 2020 de Saguenay enfin adopté

Pour une résidence de valeur moyenne de 204 000 $, la facture augmente de 62 dollars. Seule la taxe de l'eau potable a été augmentée de 10 dollars comparativement au budget rejeté par les conseillers indépendants le 18 décembre. La somme de 800 000 $ supplémentaire sera mise de côté dans un poste budgétaire qui reste à définir.

Je suis déçu de ce qui s'est passé, mais il faut en revenir. Après aujourd'hui je n'en parlerai plus. [...] La hausse du taux de taxe est à 2,3 %. Essentiellement, ça représente 10 $ de plus sur l'eau potable. Sur un budget de 357 millions, c'est 800 000 $. Michel Potvin, président de la commission des finances

Simon-Olivier Côté a expliqué plus tard lors de la période de questions, que ceux qui ne paient pas pour l'eau ne verront pas de hausse supérieure à celle déjà prévue dans la première version du budget.

Lors d'une séance subséquente pour l'adoption des mesures comprises dans le budget, Michel Potvin a précisé que la tarification pour l'eau passait pour une résidence de 150 $ à 160 $.

Le conseiller Marc Pettersen a voté contre le budget. Il s'est dit en désaccord avec le fait que la Ville ne soit pas parvenue à effectuer des compressions.

L'an dernier, on avait demandé une coupe de 5,2 millions et ça n'a pas été fait. C'est pour ça que j'ai voté contre. Marc Pettersen, conseiller municipal

La nouvelle version du budget avait la même présentation visuelle que celui rejeté le 18 décembre. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Le PTI aussi adopté

Quant au Plan triennal d'immobilisation, il a été adopté à l'unanimité avec le retrait de six projets majeurs. Les projets de l'Amphithéâtre de la zone ferroviaire, de la réfection de la place Nikitoutagan, du stade de soccer intérieur de Jonquière, de la bibliothèque de l'église Saint-Edouard, de l'ancien terrain de la Consol et de la restauration du pont Saint-Anne ne figurent plus dans le plan.

La mairesse Josée Néron a bien spécifié qu'il ne s'agit pas de la mort de tous ces projets. Elle explique qu'elle aurait pu imposer son veto pour adopter un plan incluant les grands projets, mais elle a préféré travailler avec les conseillers pour voir comment relancer ces projets qu'elle estime structurants pour la ville.