Le succès des glaces en hiver : entre tradition et passion

C’est si difficile de trouver un bon glacier , s’exclame Valere Thornton, un petit pot à la main. Le parfum cerise sure semble avoir conquis cette Manitobaine qui a trouvé une glace à son goût au marché fermier Bountilful, dans le sud d'Edmonton.

Peu importe la température dehors, elle se laisse toujours tenter par cette gourmandise givrée. La saison des glaces, c’est toute l’année , dit-elle. Un avis partagé par Len, qui l’accompagne. J’ai grandi avec les longs hivers de Winnipeg… Impossible de faire des pauses sur certains produits.

Entre deux bouchées du parfum lait de poule, Meaghan McGauley rajoute que les crèmes glacées, c’est aussi une tradition. Pendant l’Action de Grâce et Noël, on en trouve toujours dans nos repas de famille.

Les passants sont invités à goûter à plusieurs parfums. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

150 litres par fin de semaine

Ce désir intemporel pour les glaces fait le bonheur de Franck Bouilhol. Ce Français installé au Canada depuis cinq ans vend ses créations dans ce marché couvert du vendredi au dimanche. Il écoule pas moins de 150 litres de sorbets et glaces chaque fin de semaine.

Cerise sure, c'est celui qui se vend le plus. Je ne voulais le faire que l'été, mais les gens me le demandaient tout l'hiver. Donc, je le garde constamment, celui-là.

Le parfum qui remporte le plus de succès ? Cerise sure. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Glaces chocolat ou pain d'épice, sorbet végane au parfum de champagne rosé ou de basilic citron... Ses ventes sont stables toute l'année. Mais, pendant le temps des fêtes, ses clients achètent plus de gros pots de 500 millilitres plutôt que des quantités individuelles.

Ian Pregitzer passe justement par le stand de Franck ce vendredi matin pour faire des réserves. Il consomme un gros pot par semaine. J'en achète plus en hiver , avoue-t-il. À la maison, on a toujours un pot dans le frigo, comme ça, ça m'évite de sortir.

Cet Edmontonien se dit accro aux crèmes glacées. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Une reconversion

Si Franck se construit aujourd'hui une clientèle grâce à ses créations gelées, cela n'a pas toujours été le cas. Sa cuisine professionnelle est proche de l’avenue Whyte, à Edmonton, dans l’arrière-boutique de FanFan Pâtisserie, son ancienne activité. Je ne suis pas fan de parler de cette pâtisserie , confesse-t-il en passant un coup de chiffon sur le comptoir. C'est le passé.

Pendant trois ans, il était l'un des professionnels de la farine les plus renommés de la capitale albertaine. Mais, en juin, il a décidé de se consacrer uniquement aux glaces. La vie de pâtissier-boulanger ne se mariait plus avec la vie de famille.

J'ai quasiment divisé mon temps de travail par deux. Avant, je travaillais minimum 12 heures par jour, voire même 18 heures par jour pour Noël. Maintenant, je gère mieux mon temps parce que c'est un produit congelé. Je peux amener mon petit à la crèche et ça, ça n'a pas de prix.

Pour faire un bac de 5 litres de sorbet champagne rosé, Franck Bouilhol utilise deux bouteilles d'alcool qu'il verse dans une turbine à glace. La machine va d'abord chauffer le mélange, le pasteuriser et enlever l'alcool pour ne garder que le goût. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Expert en macarons il y a encore un an, Franck Bouilhol a réussi à changer de métier tout en restant créatif. Il a su s'adapter au marché local en concoctant des parfums originaux.

Au Canada, on peut se permettre de mélanger. J'ai un mélange rose framboise-litchi ou champagne rosé. Les gens adorent avoir quelque chose d'unique ici. On peut se permettre plus de choses.