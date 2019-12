Une course contre la montre pour un bébé atteint d'une maladie rare

Eva Batista, une enfant torontoise de quatre mois, souffre d'une maladie rare et potentiellement mortelle appelée l’amyotrophie spinale. Une injection mise au point par la compagnie pharmaceutique Novartis pourrait lui sauver la vie, mais le traitement n'est pas encore disponible au Canada.

La mère de la petite Eva, Jessica Batista, ne peut retenir ses larmes lorsqu'elle parle de sa fille.

L'amyotrophie spinale dont elle est atteinte est une maladie dégénérative qui limite sa capacité de marcher, de manger et de respirer.

Elle utilise des machines pour l'aider à respirer tout au long de la nuit pour qu'elle ne gaspille pas d'énergie , dit le père d'Eva, Ricardo Batista.

Sans tous ces appareils et sans traitement, son espérance de vie serait de moins de deux ans. Jessica Batista, mère d'Eva

On nous dit que même en prenant du Spinraza [qu'elle utilise actuellement] et qui permet de ralentir la progression de la maladie, rien ne garantit qu'elle marchera un jour , ajoute Jessica Batista.

L'amyotrophie spinale est une maladie héréditaire qui touche environ une personne sur 10 000. Elle s'attaque à une partie du système nerveux essentiel au contrôle des mouvements.

Une solution très coûteuse

Un traitement pourrait changer la vie d'Eva : le Zolgensma.

Le médicament cible la cause de la maladie en remplaçant la fonction du neurone moteur de survie 1 (gène SMN1) , qui pourrait éventuellement permettre à Eva de marcher.

Cette injection mise au point par la compagnie pharmaceutique suisse Novartis a été approuvée par le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA) en mai.

Toutefois, ce médicament, qui coûte 2,8 millions de dollars par dose, n'est pas encore approuvé par Santé Canada.

Les parents d'Eva, Ricardo et Jessica Batista, espèrent s'inscrire à une loterie organisée par la compagnie pharmaceutique Novartis dans l'espoir d'obtenir une dose gratuite de l'injection unique qui pourrait guérir la maladie potentiellement mortelle de leur fille. Photo : Radio-Canada / Paul Smith

Deux options s'offrent à la famille Batista : s'inscrire à une loterie internationale organisée par Novartis qui offrira 100 doses uniques à travers le monde ou amasser elle-même les fonds nécessaires pour se procurer le Zolgensma aux États-Unis.

Le temps presse. Pour que ce traitement soit efficace, il doit être administré avant qu'Eva ait deux ans.

Une seule injection peut considérablement changer sa vie. Ricardo Batista, père de la fillette

Sa vie en dépend, dit sa mère

La loterie internationale mise en place par Novartis commencera le 2 janvier 2020.

La compagnie pharmaceutique distribuera 100 doses gratuites de Zolgensma aux enfants de moins de deux ans vivants dans des pays où le traitement n'a pas encore été approuvé.

Novartis n'a pas encore soumis de demande d'approbation à Santé Canada, mais compte le faire prochainement.

Ce n'est pas un jeu, c'est sa vie qui en dépend , dit Jessica Batista.

Avec sa maladie, nous n'avons pas le temps , ajoute-t-elle.

Certains patients atteints de maladies rares se tournent vers le Programme d'accès spécial (PAS) de Santé Canada pour avoir accès à des médicaments qui ne sont pas encore disponibles au pays.

Ce programme permet aux médecins qui traitent des patients atteints de maladies graves ou mortelles d'accéder à des médicaments non disponibles sur le marché, lorsque les thérapies habituelles se sont révélées inefficaces, ne conviennent pas ou ne sont pas disponibles, note Santé Canada sur son site web.

Toutefois, Eva pourrait n'être admissible ni au programme ni à la loterie puisque son médecin doit prouver que son traitement actuel, le Spinraza, ne fonctionne pas.

C'est injuste de ne pas avoir accès [à ce médicament]. Jessica Batista, mère d'Eva

La famille Batista utilise cette machine au moins six fois par jour pour retirer l'accumulation de salive dans la gorge d'Eva. Photo : Radio-Canada / Paul Smith

Selon les parents d'Eva, leur médecin n'a pas fait de demande au nom de leur fille, parce que le Zolgensma n'est accordé que lorsque les thérapies conventionnelles ont échoué.

Jessica et Ricardo Batista racontent que le médecin d'Eva ne pense pas qu'elle aurait un dossier solide puisqu'elle prend déjà du Spinraza. Il leur a dit, ajoutent-ils, qu'il était trop tôt pour déterminer si le traitement actuel était efficace ou pas.

Les libéraux devraient revoir les critères car [...] prouver que l'état de santé de votre enfant empire avec un médicament existant alors qu'il pourrait guérir avec un nouveau médicament n'est pas acceptable, dit pour sa part la députée conservatrice fédérale de Sarnia-Lambton et porte-parole du Parti conservateur du Canada en matière de santé, Marilyn Gladu.

Loterie : la bonne approche?

Ce n'est pas un jeu. S'il y a quelque chose de disponible, pourquoi devons-nous attendre qu'elle échoue [son traitement actuel], qu'elle soit dans ses derniers moments , demande le père d'Eva, Ricardo Batista.

Le système de loterie de la compagnie Novartis est une méthode de distribution qui a engendré des réactions négatives de certains membres de la communauté médicale.

[La sélection] devrait être fondée sur les besoins et non pas sur la chance et une loterie , dit le professeur Joel Lexchin, spécialiste des politiques de santé à l'Université de Toronto.

Les parents d'Eva ont mis sur pied leur propre campagne de sociofinancement et organisent des soupers-bénéfice pour amasser des fonds.

À ce jour, plus de 1,5 million de dollars ont été amassés dans l'espoir de sauver la vie de la petite Eva.

Avec des renseignements fournis par Olivia Stefanovich de CBC