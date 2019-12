40 ans après son arrivée, une réfugiée cambodgienne revient sur son expérience canadienne

Le 3 décembre 1980, Y-Dang Troeung, ses parents et ses deux frères aînés atterrissent à Montréal lors d'une journée enneigée, dans le cadre du Programme de parrainage privé de réfugiés du gouvernement canadien.

Ils sont immédiatement transportés à Ottawa après leur arrivée, pour être le visage d'un groupe de réfugiés le temps d’une séance de photos.

Le premier ministre de l’époque, Pierre Elliot Trudeau, serre la main de son père alors qu’elle est bercée dans les bras de sa mère, les yeux écarquillés par les flashs des caméras.

Au moment où sa famille arrive au Canada, 60 000 réfugiés étaient venus du Cambodge, du Laos, de Thaïlande et du Vietnam. Photo : Fournie par Y-Dang Troeung

Fuir la guerre

En 1979, le Vietnam envahit la Cambodge et renverse les Khmers rouges. Le chaos qui suit entraîne la mort et le déplacement de millions de Cambodgiens. Mes parents ont survécu au bombardement du Cambodge, au génocide qui a suivi et ils ont fui vers un camp de réfugiés à la frontière du Cambodge et de la Thaïlande où je suis née , raconte Mme Troeung.

Elle porte le nom du camp de réfugiés cambodgien Khao I-Dang, où elle est née en janvier 1980 alors que la guérilla faisait rage dans son pays.

Les Troeungs étaient parrainés par l'église catholique St. Peter's, à Goderich, en Ontario. Photo : Fournie par Y-Dang Troeung

Intimidation et racisme

Malgré la générosité d'étrangers qui deviendraient voisins et amis, Mme Troeung affirme que la vie d'une jeune famille de réfugiés avait un côté plus sombre. Les parrains des Troeungs les ont emmenés commencer une nouvelle vie à Goderich, à l'ouest de Kitchener-Waterloo. Il était difficile pour ses parents de s'adapter, même si leurs parrains étaient extraordinairement gentils et généreux , se rappelle-t-elle.

Nous avons été confrontés à du racisme cruel à certains moments et à des défis auxquels ma mère et mon père ont dû faire face au travail. Y-Dang Troeung

Notre expérience est toujours mitigée dans ce genre de circonstances , dit Mme Troeung, qui vit maintenant avec son mari et leur fils de 2 ans à Vancouver.

Sa mère a été victime d'intimidation à l'usine de stylos où elle travaillait parce que ses collègues estimaient qu'elle travaillait trop dur et qu'ils faisaient piètre figure. Ses frères rentraient de l'école battus et ensanglantés. Ils avaient été attaqués parce qu'ils étaient les seuls élèves de descendance asiatique.

Lors du processus d'assimilation, ils ont été baptisés par l'église catholique qui a parrainé sa famille. On leur a donné des noms non asiatiques : Luke, Catherine, Peter, Patrick et Sarah, prénom qu'elle a toujours refusé de porter.

Ses parents, aujourd'hui retraités à Cambridge en Ontario, ont connu une bonne vie au Canada , mais les souvenirs de la guerre qu'ils ont dû fuir ne les ont jamais quittés. Ce genre de blessures ne disparaît pas , dit-elle.

Quarante ans plus tard

Aujourd'hui professeur adjointe de littérature asiatique et d'études critiques des réfugiés à l'Université de la Colombie-Britannique (UBC), Y-Dang Troeung s'inspire de l'expérience et des sacrifices de sa famille pour aider de nouvelles vagues de réfugiés au Canada.

Y-Dang Troeung, son mari Chris Patterson et leur fils Kai discutent régulièrement avec les parents de Y-Dang, aujourd'hui retraités à Cambridge, en Ontario. Photo : Fournie par Y-Dang Troeung

Elle souhaite que le Canada en fasse plus aujourd'hui pour les nouveaux réfugiés provenant de partout dans le monde qui partagent de nombreux parallèles avec l'histoire du Cambodge.

Mme Troeung travaille auprès du centre de santé mentale des réfugiés de la Vancouver Association for Survivors of Torture (VAST) en Colombie-Britannique.

Je me remémore tous les jours l'histoire de ma famille parce qu'elle est inscrite dans mon nom , fait-elle remarquer.

Avec les informations de Belle Purdi