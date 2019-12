6e pont : « Si on a un nouveau lien, il est où? Il porte sur quoi? », s'interroge le maire de Gatineau

Pour moi, c'est important d'aborder ça d'une façon systémique, pas juste de dire : "On veut un pont, on veut un pont" , a-t-il lancé en entrevue à l'émission Les matins d'ici.

Nous, ce qu'on essaie de changer, ce sont les termes du débat. La [Commission de la capitale nationale] lance un appel d'offres pour une étude sur les liens en transport entre les deux rives et pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Ce n'est pas :"Est-ce qu'on fait telle ou telle infrastructure, oui ou non ", a-t-il ajouté.

C'est en décembre que la CCNCommission de la capitale nationale a lancé un appel d'offres. La firme retenue devra conseiller la Commission dans le développement d'un plan stratégique qui orientera d'importantes décisions en matière de transport durable entre les deux rives pour les trois prochaines décennies, et établir des priorités claires afin de diminuer la congestion routière.

Bien que de nombreuses études aient été faites sur le transport de la région de Gatineau et d'Ottawa, le maire Pedneaud-Jobin croit que l'étude de la CCNCommission de la capitale nationale prendra en compte toutes les métamorphoses que la région a connues en matière de transport et d'aménagements.

Si on a un nouveau lien, il est où? Et il porte sur quoi? La question se pose avec beaucoup d'acuité maintenant. Les vieilles études ne sont pas applicables. On a révolutionné le système.

Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau