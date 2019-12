Paiements aux médecins : une omnipraticienne en tête de liste au Nouveau-Brunswick

Trente-sept médecins au Nouveau-Brunswick ont gagné plus de 1 million de dollars en 2018-2019 pour leurs services médicaux. C’est un nombre record et c’est la première fois qu’une omnipraticienne occupe le premier rang de la liste provinciale des paiements aux médecins.

La Dre Sunita MacMullin, médecin de famille qui a déménagé son bureau de Fredericton à Sussex, a facturé près 1,7 million de dollars au ministère de la Santé durant l’exercice financier qui s’est terminé le 31 mars 2019. Elle est aussi la première femme en tête de la liste des médecins qui facturent leurs services au gouvernement.

Elle est absente ces jours-ci, indique le personnel de son bureau. Il n’a pas été possible d’obtenir des commentaires de sa part.

L’année précédente, le Dr Martin Finnegan, spécialiste en radiologie diagnostique au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L-Dumont, était en tête de la liste. Il avait détrôné le Dr Stewart MacMillan, un autre radiologue travaillant à Miramichi, qui était au premier rang depuis quatre ans.

Le Nouveau-Brunswick a commencé à rendre publique la rémunération de ses médecins à la suite d’une recommandation présentée par la vérificatrice générale Kim MacPherson en 2012.

La province a dépensé 666,6 millions de dollars en 2018-2019 pour rémunérer ses médecins. Le président de la société médicale du Nouveau-Brunswick, le Dr Chris Goodyear, estime que les contribuables ont le droit de savoir comment leur argent est dépensé.

Le Dr Goodyear, chirurgien généraliste à l’hôpital régional Dr Everett Chalmers à Fredericton, a touché pour sa part une rémunération publique de 750 000 $ en 2018-2019. Il figure au 91e rang sur la liste, ex aequo avec d’autres médecins.

Le Nouveau-Brunswick compte presque 1900 médecins praticiens. Dans la majorité des cas, le total des paiements qu’ils ont reçus de la province était inférieur à 350 000 $. Mais le nombre de médecins qui gagnent plus de 1 million de dollars augmente.

Le total des sommes facturées par la Dre MacMullin a augmenté au cours des quatre dernières années. Le total dans son cas s’élevait à moins de 1 million de dollars en 2016. Elle occupait à ce moment le 25e rang sur la liste, ex aequo avec d’autres médecins.

Le Dr Gérard Losier (à gauche) a facturé 1,3 millions de dollars au ministère de la Santé pour ses services médicaux durant l’exercice financier qui s’est terminé le 31 mars 2019. Il a aussi donné des millions de dollars au fil des ans à la Fondation de l’Hôpital régional de Miramichi. Photo : Facebook/Miramichi Regional Hospital Foundation 2014 Gala

Le médecin au septième rang, le Dr Luan Le, à Saint-Jean, a facturé près de 1,4 million de dollars au ministère de la Santé. Le Dr Gérard Losier, à Miramichi, ex aequo au huitième rang, a facturé pour sa part près de 1,3 million de dollars.

Le Dr Losier est connu pour ses dons à la communauté. Son épouse et lui ont donné plus de 625 000 $ à des organismes d’aide médicale de la région de Miramichi en 2018.

Le spécialiste le plus rémunéré par la province l’an dernier et qui occupe le second rang sur la liste cette année est un ophtalmologiste de Fredericton, le Dr Kenneth Roberts. Le Nouveau-Brunswick l’a rémunéré à près de 1,6 million de dollars. Il occupe le deuxième rang sur la liste des paiements aux médecins depuis qu’elle est publiée.

Il y a deux ans, le Nouveau-Brunswick comptait 31 médecins qui gagnaient plus de 1 million de dollars. Leur nombre a augmenté à 37 en 2018-2019.

